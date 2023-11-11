Дешева намазка на всі випадки життя: рецепт бурякового хумусу
Джерело:ВВС Food
Хумус – одна з найбільш популярних страв кухні Близького Сходу. Втім, не всі знають, що його можна приготувати не лише з бобів, а й навіть з буряка!
Хумус з буряка – це саме та страва, з якою ви можете неабияк здивувати та потішити своїх рідних або гостей. Особливо доречним він буде в ролі намазки на свіжий хліб, коли почаклувати біля плити просто немає часу.
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Рецепт хумусу з буряка
Час: 15 хвилин
Порцій: 8
Інгредієнти:
– 1 чайна ложка насіння кмину;
– 250 грамів вареного буряка, нарізаного на четвертинки;
– 400 грамів консервованого нуту, промитого та висушеного;
– 1 зубчик часнику;
– 1 чайна ложка меленого коріандру;
– 0,5 чайної ложки морської солі;
– 2 столові ложки оливкової олії;
– 2 столові ложки свіжого лимонного соку;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Насіння кмину легко обсмажуємо на сухій сковорідці впродовж 2 хвилин. Періодично помішуємо, щоб воно не пригоріло.
- Буряк, нут, часник, коріандр, сіль і оливкову олію кладемо у кухонний комбайн.
- Додаємо насіння кмину та лимонний сік. Соломо та перчимо.
- Збиваємо до однорідності.
- За потреби можна додати улюблених спецій.
- Такий хумус можна зберігати у холодильнику 3 дні.
Смачного!