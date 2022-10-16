Варто спробувати: рецепт особливого морквяного хумусу

Хумус є чудовою як для швидкого перекусу, так і для ситного прийому їжі. Кожен може не лише вдосконалити страву спеціями, а й погратися з інгредієнтами – кінцевий результат вас точно не розчарує.

Хумус зумів здобути прихильність споживачів по всьому світу завдяки своєму особливому смаку та універсальності. Ця паста чудово пасує до всіх випадків життя та ніколи не набридає. Коли ж виникає бажання трішечки з нею поекспериментувати – можна спробувати змінити рецепт, розширивши список звичних інгредієнтів.

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Рецепт морквяного хумусу

Час: 1 година

Порцій: 4

Страва, що смакує завжди / Фото Ania Starmach

Інгредієнти:

200 грамів вареного нуту (можна брати консервований);

4 моркви;

столова ложка тахіні (кунжутної пасти);

столова ложка лимонного соку;

зубчик часнику;

2 столові ложки оливкової олії;

50 мілілітрів води;

петрушка;

дрібка кмину;

сіль, перець до смаку.

Приготування:

Моркву чистимо, нарізаємо та викладаємо на деко. Збризкуємо оливковою олією та ставимо на духовку, розігріту до 180 градусів. Запікаємо 40 хвилин, овоч має стати м'яким. Викладаємо моркву у блендер, додаємо нут та всі інші інгредієнти. Збиваємо до однорідності. Якщо паста погано перемішується – потрібно додати трішки води. Хумус чудово смакуватиме з кунжутними паличками або будь-яким видом хліба.

Смачного!