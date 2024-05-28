Ні, не молоко: який інгредієнт зробить ваше картопляне пюре ідеальним

28 травня 2024, 22:15
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Джерело:

pysznosci

Картопляне пюре користується неабиякою популярністю серед господинь. І забезпечити ідеальний результат гарніру допоможе один простий інгредієнт.

Гладка консистенція – ось головна ознака неймовірного картопляного пюре. І досягнути її просто. Як? Всі одразу думають про молоко, але це не зовсім так. 

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Що додати до картопляного пюре 

Масло або молоко додадуть пюре шовковості, однак разом з тим і калорійності. Є альтернатива, яка ще й потурбується про вашу фігуру. Це пахта або натуральний йогурт.

Якщо ви майстер додавання спецій, то багато кухарів переконані, що цілком може вистачити навіть води, у якій ви варили картоплю. Втім, вершковий смак – один з улюблених акцентів цього гарніру, тому на цьому варіанті рідко коли зупиняються. 

Це люблять усі / Фото Pixabay 

Які спеції додати 

Смак картопляного пюре чудово доповнять перець, сіль, мускатний горіх, можна поекспериментувати із часником. Також тут завжди доречна зелень – кріп або петрушка. 

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська