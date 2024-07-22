Так, як готувала ще ваша бабуся: рецепт кабачкової ікри
22 липня 2024, 06:28Читать новость на русском
Джерело:food obozrevatel
Кабачкова ікра – дуже смачна закрутка на зиму. Її смак усім знайомий з дитинства, а простий рецепт дозволяє легко поринути у щасливу ностальгію.
Простота приготування, неймовірний смак та універсальність – все це про кабачкову ікру. Обов'язково заготовте кілька баночок та насолоджуйтеся нею взимку.
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Кабачкова ікра
- Час: 1 година
- Порцій: 4
– 1,5 кілограма очищених кабачків;
– 500 грамів моркви;
– 500 грамів цибулі;
– 125 мілілітрів рафінованої олії;
– 50 грамів цукру;
– 25 грамів солі;
– 150 грамів томатної пасти;
– 0,5 чайної ложки чорного меленого перцю;
– 25 мілілітрів оцту 9%.
Приготування:
- Промийте й почистіть овочі від шкірки.
- Цибулю наріжте півкільцями, часник дрібними шматочками, а моркву натріть на грубій тертці.
- Нагрійте пательню, налийте олію, викладіть овочі і смажте протягом десяти хвилин, періодично помішуючи.
- Тим часом наріжте очищені кабачки дрібним кубиком.
- Викладіть обсмажені овочі та нарізані кабачки в каструлю, де будете готувати ікру, додайте цукор і сіль.
- Поставте на вогонь, помішуючи, доведіть до кипіння і варіть протягом тридцяти хвилин на середньому вогні.
- Додайте перець і томатну пасту, помішуючи, продовжуйте варити ще десять хвилин.
- В кінці додайте оцет, зніміть з вогню і збийте всю овочеву масу блендером до однорідності.
- Стерилізуйте баночки протягом п'яти хвилин. Гарячу ікру розлийте по баночках і закрутіть.
- Накрийте рушниками до повного охолодження.