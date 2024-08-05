Ви захочете робити його щодня: неймовірний морквяний кекс
Джерело:ВВС Food
Цей неперевершений рецепт точно повинен бути у кожної господині. Без цього смаколика більше не обійдеться жодне чаювання!
Цей простий морквяний кекс чудово підійде навіть для того, аби взяти його з собою на роботу. До речі, з глазур'ю можна експериментувати, замінивши апельсин на інший інгредієнт.
Читайте також "Він зробить результат довершеним": який інгредієнт гарантує, що ви створите ідеальний бутерброд
Рецепт морквяного кексу
Час: 30 хвилин + понад 1 годину на випікання
Порцій: 12
Інгредієнти:
для кексу:
– 140 мілілітрів олії;
– 2 яйця;
– 200 грамів коричневого цукру;
– 300 грамів тертої моркви;
– 100 грамів родзинок;
– 75 грамів подрібнених горіхів;
– 180 грамів борошна з розпушувачем;
– дрібка солі;
– 1/2 чайної ложки соди;
– 1 чайна ложка меленої кориці;
– 1/2 чайної ложки суміші спецій;
для глазурі:
– 200 грамів жирного вершкового сиру;
– 50 грамів вершкового масла (кімнатної температури);
– 1 чайна ложка ваніліну;
– 50 грамів просіяної пудри;
– цедра 1 апельсина.
Приготування:
- Духовку розігріваємо до 150 градусів.
- Вистеляємо форму для хліба пергаментом.
- Збиваємо яйця, додаємо олію, цукор, терту моркву, родзинки та подрібнені горіхи. Добре перемішуємо.
- Просіюємо інгредієнти, які залишилися. Ще раз добре перемішуємо.
- Виливаємо суміш у форму та випікаємо 1 годину 15 хвилин.
- Виймаємо кекс з духовки та даємо 5 хвилин охолонути. Лише після цього виймаємо його з форми.
- Тепер готуємо глазур. Збиваємо сир та масло. Додаємо ванілін, пудру та цедру і перемішуємо, поки глазур не стане густою та однорідною.
- Покриваємо кекс, коли він повністю охолоне.
Смачного!Ідеальне рішення: як приготувати перець на зиму.