В магазині такої не купиш: готуємо курячу ковбасу на Великдень у духовці
30 квітня 2024, 23:55Читать новость на русском
Смачна та соковита ковбаса – неодмінний атрибут великоднього столу. Приготована своїми руками, вона принесе куди більше задоволення та смакових вражень, аніж придбана у магазині.
У приготуванні цієї ковбаси немає абсолютно нічого складного, передає 24 Канал. Однак не варто оцінювати її лише по простоті приготування – її смак здатен вразити кожного, тому готуйтеся ділитися цим рецептом з близькими.
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Рецепт курячої ковбаси
Час: 2 години
Порцій: 1
Інгредієнти:
– 2 – 3 курячих філе;
– 1 кілограм курячих стеген;
– 2 – 3 столові ложки гірчиці у зернах;
– 50 – 70 мілілітрів молока або вершків;
– 1 столова ложка крохмалю;
– сухий часник, копчена паприка, сіль, перець до смаку.
Приготування:
- Беремо стегна та відділяємо м'ясо від кісток та шкіри. Шкірку використовуємо за бажанням. Нарізаємо м'ясо невеликими шматочками.
- Філе нарізаємо та перебиваємо блендером у фарш. На цьому етапі можна перебити і шкірки.
- З'єднуємо м'ясо та додаємо приправи, молоко та крохмаль. Добре все перемішуємо.
- Рукав для запікання розрізаємо, викладаємо на нього фарш та щільно загортаємо, формуючи ковбасу. Краї потрібно дуже щільно зав'язати.
- Викладаємо на деко швом догори.
- Запікаємо при 180 градусах годину – півтори. Усе залежить від розміру ковбаси, яку ви сформуєте.
- Розгортати ковбасу треба лише після того, як вона вистигне.
Смачного!Обирай, що хочеш: рецепти м'яса на будь-який смак та гаманець.