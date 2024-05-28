Ідеальне рішення в спекотну погоду: легкий рецепт лимонаду з полуниці
28 травня 2024, 06:29Читать новость на русском
Джерело:miastodzieci
Лимонад – це справжній хіт, коли настає спекотна пора. А коли є можливість приготувати його з полуниці, то це справжній джекпот!
Немає нічого простішого, аніж зробити полуничний лимонад. Це справжній порятунок у спекотну погоду, який не лише освіжає, а й дає потужний заряд енергії.
Читайте також Смачніше, ніж з майонезом: як порадили маринувати м'ясо шеф-кухарі з Франції
Рецепт полуничного лимонаду
Час: 10 хвилин
Порцій: 5
Інгредієнти:
– кілька лимонів;
– соковижималка для цитрусових;
– трішки цукру або меду;
– вода (регулювати за густиною та концентрацією);
– 500 грамів полуниці;
– кілька кубиків льоду.
Приготування:
- Вичавлюємо сік з лимонів.
- Беремо втричі більше води, ніж є соку. Додаємо цукор або мед.
- Полуницю миємо, видаляємо плодоніжки та перебиваємо у блендері до стану пюре.
- М'якоть полуниці перетираємо через сито.
- Додаємо до полуниці лимонний сік та солодку воду.
- Регулюємо на солодкість та густину.
- Ставимо у холодильник, при подачі додаємо кілька кубиків льоду.
Смачного!Його обожнюють усі: легкий рецепт пирога з яйцем та зеленню.