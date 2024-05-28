Ідеальне рішення в спекотну погоду: легкий рецепт лимонаду з полуниці

28 травня 2024, 06:29
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Джерело:

miastodzieci

Лимонад – це справжній хіт, коли настає спекотна пора. А коли є можливість приготувати його з полуниці, то це справжній джекпот!

Немає нічого простішого, аніж зробити полуничний лимонад. Це справжній порятунок у спекотну погоду, який не лише освіжає, а й дає потужний заряд енергії.

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Рецепт полуничного лимонаду

Час: 10 хвилин 

Порцій: 5

Інгредієнти: 
– кілька лимонів;
– соковижималка для цитрусових;
– трішки цукру або меду;
– вода (регулювати за густиною та концентрацією);
– 500 грамів полуниці;
– кілька кубиків льоду. 

Приготування: 

  1. Вичавлюємо сік з лимонів. 
  2. Беремо втричі більше води, ніж є соку. Додаємо цукор або мед. 
  3. Полуницю миємо, видаляємо плодоніжки та перебиваємо у блендері до стану пюре. 
  4. М'якоть полуниці перетираємо через сито.
  5. Додаємо до полуниці лимонний сік та солодку воду. 
  6. Регулюємо на солодкість та густину.
  7. Ставимо у холодильник, при подачі додаємо кілька кубиків льоду. 

Смачного!

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська