Не тільки зі сметаною: смачний та швидкий десерт з полуниці
Джерело:Meta
Зараз саме та пора, коли хочеться насолодитися смаком полуниці на повну. Меренговий рулет – це поєднання ніжності з чудовим смаком цієї ягоди.
Для цього десерту потрібні прості інгредієнти, однак результат виходить просто приголомшливим. Він настільки вражає ніжністю та смаком, що готовий стати окрасою будь-якого святкового столу.
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Рецепт меренги з полуницею
Час: 1 година + кілька годин
Порцій: 4
Інгредієнти:
– 200 грамів білка;
– 100 грамів цукру;
– 100 грамів цукрової пудри;
– 30 грамів кукурудзяного крохмалю;
– дрібка солі;
– 5 грамів соку лимона;
– 350 грамів свіжої полуниці;
– 300 грамів крем-сиру;
– 60 грамів вершків (33%);
– ще 20 грамів цукрової пудри.
Приготування:
- Збиваємо білок з дрібкою солі. Коли з'явиться біла піна, поволі додаємо цукор та цукрову пудру. Продовжуємо збивати.
- Додаємо крохмаль та лимонний сік. Збиваємо до стійких піків.
- Меренгу викладаємо на пергамент, рівномірно розподіляємо по деку та випікаємо 40 хвилин при 130 градусах.
- Змішуємо вершки, сир та пудру.
- Полуницю нарізаємо кубиками.
- Запечену меренгу перевертаємо внутрішньою стороною догори. Змащуємо кремом, додаємо полуницю та загортаємо у рулет за допомогою харчової плівки.
- Готові рулетики загортаємо в харчову плівку та ставимо на кілька годин у холодильник.
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