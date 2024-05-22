Не тільки зі сметаною: смачний та швидкий десерт з полуниці

22 травня 2024, 10:33
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Зараз саме та пора, коли хочеться насолодитися смаком полуниці на повну. Меренговий рулет – це поєднання ніжності з чудовим смаком цієї ягоди.

Для цього десерту потрібні прості інгредієнти, однак результат виходить просто приголомшливим. Він настільки вражає ніжністю та смаком, що готовий стати окрасою будь-якого святкового столу. 

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Рецепт меренги з полуницею 

Час: 1 година + кілька годин 

Порцій: 4

Інгредієнти: 

– 200 грамів білка;
– 100 грамів цукру;
– 100 грамів цукрової пудри;
– 30 грамів кукурудзяного крохмалю;
– дрібка солі;
– 5 грамів соку лимона;
– 350 грамів свіжої полуниці;
– 300 грамів крем-сиру;
– 60 грамів вершків (33%);
– ще 20 грамів цукрової пудри.

Приготування: 

  1. Збиваємо білок з дрібкою солі. Коли з'явиться біла піна, поволі додаємо цукор та цукрову пудру. Продовжуємо збивати.
  2. Додаємо крохмаль та лимонний сік. Збиваємо до стійких піків. 
  3. Меренгу викладаємо на пергамент, рівномірно розподіляємо по деку та випікаємо 40 хвилин при 130 градусах. 
  4. Змішуємо вершки, сир та пудру. 
  5. Полуницю нарізаємо кубиками.
  6. Запечену меренгу перевертаємо внутрішньою стороною догори. Змащуємо кремом, додаємо полуницю та загортаємо у рулет за допомогою харчової плівки. 
  7. Готові рулетики загортаємо в харчову плівку та ставимо на кілька годин у холодильник. 

Смачного!

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська