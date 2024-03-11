Чудовий вибір для буднів та свята: ніжні млинці з лососем
11 березня 2024, 23:55Читать новость на русском
Джерело:ВВС Food
Страви з лососем – це завжди атмосфера свята. Втім, не обов'язково чекати особливої події, адже ніхто не забороняє додавати яскравих ноток будням!
Цю класичну страву ще часто називають млинцями Анни. Вона не потребує особливих інгредієнтів та може слугувати не лише чудовим бранчем, а й окрасою святкового столу.
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Рецепт млинців із лососем
Час: 30 хвилин
Порцій: 4
Інгредієнти:
для млинців:
– 60 грамів борошна;
– 1 яйце;
– 150 мілілітрів молока;
– 1 столова ложка олії;
для начинки:
– 100 грамів грецького йогурту;
– 2 столові ложки дрібно нарізаного свіжого кропу;
– лимон – 2 чайні ложки соку лимона та 4 скибочки;
– 100 грамів лосося;
– чорний перець та сіль до смаку.
Приготування:
- Усі інгредієнти для млинців змішуємо та збиваємо до однорідності.
- Окремо змішуємо йогурт, кріп, лимонний сік, сіль та перець.
- Готуємо млинці у звичний спосіб, на пательні.
- Кожен млинець намазуємо приготованою сумішшю, зверху викладаємо лосось та загортаємо.
- Можна порізати млинці на порційні шматочки, аби додати страві естетики.