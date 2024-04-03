Коли бюджетно, проте зі смаком: рецепт млинців на воді
3 квітня 2024, 23:55Читать новость на русском
Джерело:przepisy
Млинці – це не лише смачна страва, але і символ родинного затишку. Чудовий спогад з дитинства, який кожен здатен відтворити у будь-яку мит завдяки простому та дешевому рецепту.
Млинці можна подавати як зі солодкими начинками (мед, варення, фрукти), так і зі смачними солоними начинками, наприклад, м'ясом, сиром або грибами. Також їх можна взяти з собою на роботу чи навчання.
Цікаво 4 рецепти з оселедцем ТМ "Водний Світ", від яких усі будуть в захваті
Млинці без молока
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Смак дитинства / Фото vecteezyІнгредієнти:
– 1 стакан пшеничного борошна;
– 2 яйця;
– 1 стакан води;
– 60 мілілітрів олії;
– 1 щіпка солі.
Приготування:
- Розбийте яйця в миску і додайте решту інгредієнтів.
- За допомогою віночка або міксера все ретельно перемішайте до отримання однорідного тіста.
- На розігрітій, злегка змащеній олією сковороді обсмажте млинці з обох боків до золотистої скоринки.
- Подавайте з улюбленою начинкою.