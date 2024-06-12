Смачний та поживний салат-намазка: рецепт лише з трьох інгредієнтів

12 червня 2024, 10:22
Читать новость на русском

Джерело:

kyiv.ua

Салати-намазки – вдала ідея для перекусу посеред дня. На їх приготування потрібно лише кілька хвилин!

Цей рецепт стане у пригоді, коли захочеться смачно перекусити, а часу буде обмаль. Вам потрібна лише баночка тунця та кілька простих інгредієнтів. 

Читайте також Добірка страв, які краще смакують холодними: за цими рецептами легко приготує кожен

Рецепт салату-намазки з тунцем 

Час: 10 хвилин 

Порцій: 2

Інгредієнти: 

– 1 баночка консервованого тунця;
– 3 яйця;
– 2 огірки;
– сметана або майонез для заправки;
– сіль та перець до смаку. 

Приготування: 

  1. З тунця зливаємо рідину та перекладаємо в миску. 
  2. Варимо яйця та нарізаємо кубиком. 
  3. Огірки теж нарізаємо дрібним кубиком.
  4. Змішуємо всі інгредієнти, заправляємо майонезом або сметаною. 
  5. Солимо та перчимо до смаку. 
  6. Подаємо з улюбленим хлібом. 

Смачного!

Так його варять у ресторанах: як зробити дуже смачний рис.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська