Ідеальне поєднання листкового тіста та полуниці: простий рецепт "Наполеона"

Торт "Наполеон" – один з улюблених десертів. І просто не можна втратити нагоду додати до нього полуничних ноток.

Цей рецепт "Наполеона" вражає своєю простотою. Зазвичай десерти такого рівня доволі примхливі у виконанні, проте з цим рецептом у вас не виникне жодних проблем.

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Рецепт "Наполеона" з полуницею

Час: 2 години + час у холодильнику

Порцій: 8

Інгредієнти:

крем:

– 3 яйця;

– 300 грамів цукру;

– 10 грамів ванільного цукру;

– дрібка солі;

– по 75 грамів борошна та вершкового масла;

– 750 мілілітрів молока;

полунична начинка:

– 300 грамів полуниці;

– 30 грамів цукру;

– 30 грамів кукурудзяного крохмалю;

– 1 кілограм листкового тіста;

– 1 чайна ложка лимонного соку.

Приготування:

Змішуємо половину цукру, борошно, сіль та яйця. Ретельно все перемішуємо. У каструлі з'єднуємо молоко (повинно бути кімнатної температури) та другу половину цукру, а також ванілін. Доводимо до кипіння на середньому вогні, постійно помішуємо. Переливаємо молочну суміш у яєчну та перемішуємо. Повертаємо на вогонь та варимо до консистенції густої домашньої сметани. Знімаємо з вогню, додаємо масло та перемішуємо. Накриваємо харчовою плівкою та охолоджуємо. Тепер полунична начинка. Змішуємо цукор, крохмаль, лимонний сік та нарізану полуницю. Варимо до загустіння, постійно помішуючи. Також накриваємо плівкою та даємо охолонути. Розморожуємо листкове тісто. Вирізаємо 4 коли по 20 сантиметрів у діаметрі та викладаємо на пергамент. Випікаємо разом з обрізками при 200 градусах 15 – 20 хвилин. Даємо коржам охолонути та ділимо їх навпіл, має вийти 8 шматочків. Збираємо торт: корж, крем, кожен другий корж додатково змащуємо полуничною начинкою. Ззовні крем змащуємо кремом. Обрізки блендеруємо та посипаємо ними торт. Ставимо на кілька годин у холодильник.

Смачного!