Ідеальне поєднання листкового тіста та полуниці: простий рецепт "Наполеона"
Джерело:https://nv.ua/
Торт "Наполеон" – один з улюблених десертів. І просто не можна втратити нагоду додати до нього полуничних ноток.
Цей рецепт "Наполеона" вражає своєю простотою. Зазвичай десерти такого рівня доволі примхливі у виконанні, проте з цим рецептом у вас не виникне жодних проблем.
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Рецепт "Наполеона" з полуницею
Час: 2 години + час у холодильнику
Порцій: 8
Інгредієнти:
крем:
– 3 яйця;
– 300 грамів цукру;
– 10 грамів ванільного цукру;
– дрібка солі;
– по 75 грамів борошна та вершкового масла;
– 750 мілілітрів молока;
полунична начинка:
– 300 грамів полуниці;
– 30 грамів цукру;
– 30 грамів кукурудзяного крохмалю;
– 1 кілограм листкового тіста;
– 1 чайна ложка лимонного соку.
Приготування:
- Змішуємо половину цукру, борошно, сіль та яйця. Ретельно все перемішуємо.
- У каструлі з'єднуємо молоко (повинно бути кімнатної температури) та другу половину цукру, а також ванілін. Доводимо до кипіння на середньому вогні, постійно помішуємо.
- Переливаємо молочну суміш у яєчну та перемішуємо. Повертаємо на вогонь та варимо до консистенції густої домашньої сметани.
- Знімаємо з вогню, додаємо масло та перемішуємо.
- Накриваємо харчовою плівкою та охолоджуємо.
- Тепер полунична начинка. Змішуємо цукор, крохмаль, лимонний сік та нарізану полуницю. Варимо до загустіння, постійно помішуючи.
- Також накриваємо плівкою та даємо охолонути.
- Розморожуємо листкове тісто. Вирізаємо 4 коли по 20 сантиметрів у діаметрі та викладаємо на пергамент. Випікаємо разом з обрізками при 200 градусах 15 – 20 хвилин.
- Даємо коржам охолонути та ділимо їх навпіл, має вийти 8 шматочків.
- Збираємо торт: корж, крем, кожен другий корж додатково змащуємо полуничною начинкою.
- Ззовні крем змащуємо кремом.
- Обрізки блендеруємо та посипаємо ними торт.
- Ставимо на кілька годин у холодильник.
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