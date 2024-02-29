Не тільки деруни чи пиріжки: оладки з картоплі, які підкорять ваших рідних
29 лютого 2024, 15:41Читать новость на русском
Джерело:Добрі новини
Зазвичай, коли мова заходить про оладки, ми уявляємо солодку страву. Однак варто змінити головний інгредієнт – і ви отримаєте особливу страву.
Картопляні оладки – це особлива страва, яку ви можете вдосконалити улюбленими спеціями та прянощами. Вони легкі та ситні, а те, що їх не потрібно смажити у великій кількості олії, зробить їх гарним вибором для дітей.
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Рецепт оладок з картоплі
Час: 40 хвилин
Порцій: 2
Інгредієнти:
– картопля – 4 штуки;
– цибуля – 1 штука;
– яйця – 2;
– борошно – 4 столові ложки;
– сіль та перець до смаку;
– олія – для смаження.
Приготування:
- Картоплю та цибулю чистимо та крупно натираємо. Вижимаємо з них зайву вологу.
- У великій мисці змішуємо всі інгредієнти та замішуємо однорідне тісто.
- Розігріваємо пательню на середньому вогні.
- Лодкою викладаємо невеликі оладки та обсмажуємо по 3 – 4 хвилини з кожного боку.
- Готові оладки викладаємо на паперовий рушник, щоб позбутися зайвого жиру.
- Подаємо з улюбленим соусом або сметаною.
Смачного!Цей секрет зробить ваші деруни особливими: що треба знати про пропорцію інгредієнтів.