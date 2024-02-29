Не тільки деруни чи пиріжки: оладки з картоплі, які підкорять ваших рідних

29 лютого 2024, 15:41
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Добрі новини

Зазвичай, коли мова заходить про оладки, ми уявляємо солодку страву. Однак варто змінити головний інгредієнт – і ви отримаєте особливу страву.

Картопляні оладки – це особлива страва, яку ви можете вдосконалити улюбленими спеціями та прянощами. Вони легкі та ситні, а те, що їх не потрібно смажити у великій кількості олії, зробить їх гарним вибором для дітей.

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Рецепт оладок з картоплі

Час: 40 хвилин

Порцій: 2

Інгредієнти:
– картопля – 4 штуки;
– цибуля – 1 штука;
– яйця – 2;
– борошно – 4 столові ложки;
– сіль та перець до смаку;
– олія – для смаження.

Приготування:

  1. Картоплю та цибулю чистимо та крупно натираємо. Вижимаємо з них зайву вологу.
  2. У великій мисці змішуємо всі інгредієнти та замішуємо однорідне тісто.
  3. Розігріваємо пательню на середньому вогні.
  4. Лодкою викладаємо невеликі оладки та обсмажуємо по 3 – 4 хвилини з кожного боку.
  5. Готові оладки викладаємо на паперовий рушник, щоб позбутися зайвого жиру.
  6. Подаємо з улюбленим соусом або сметаною.

Смачного!

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська