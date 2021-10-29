Відома приказка говорить про те, що ми повинні “снідати як король, обідати як принц, а вечеряти як бідний”. Проте перша половина дня – це завжди поспіх і метушня, тому поради, як оптимізувати процеси на кухні під час готування сніданку, особливо цінні.

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Млинці. Для того, щоб приготувати тонкі млинці та не забруднити кухню, змішайте всі інгредієнти у пластикову пляшку та добре збийте. Порційно виливайте тісто на розігріту сковороду. Це дозволить кухні залишатися чистою, забруднить менше посуду та заощадить час.

Смачний сніданок – запорука вдалого дня / Фото pexels

Вершкове масло. Інколи після холодильника масло важко намазати на хліб. У такому випадку натріть на його на грубій терці.

Чищення яєць. Щоб швидко почистити варені яйця, потрібно опустити їх в склянку з холодною водою, закрити рукою, струсити й залишити в склянці на кілька хвилин. Після цього яйця можна буде легко почистити.

Сніданок має заряджати енергією / Фото pexels

Каша. Для того, щоб приготувати смачну кашу, слід перш за все обрати потрібний посуд. Для готування каші не підходять емальовані каструлі. Правильна каструля мусить мати товсте дно і кришку, яка ретельно прилягатиме до неї.

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Корисні поради / Фото pexels

Омлет. Для того, щоб омлет вийшов пухким та ніжним, процідіть суміш із яєць та збитого молока через сито.

Незалежно від того, йдете ви на роботу чи в школу, ключем до створення здорового сніданку є баланс. Намагайтеся включати у свою їжу принаймні три різні групи продуктів. Ви також повинні спробувати включити у сніданок білки, складні вуглеводи і клітковину, щоб забезпечити себе енергією на тривалий час.