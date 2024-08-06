Таке свято має бути смачним: печемо традиційну паляницю з маком на Спаса
6 серпня 2024, 06:25Читать новость на русском
Джерело:ютуб Несе Галя Воду
Сьогодні християнський світ святкує Спаса. Преображення Господнє має не лише сакральне значення, а й кулінарні традиції.
Паляниця з маком – традиційна страва для цього світлого свята. Вона має відмінний смак та ідеально доповнить улюблені гарячі напої.
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Рецепт паляниці з маком
Час: 45 хвилин
Порцій: 1
Інгредієнти:
– 300 мілілітрів кефіру або сметани;
– склянка цукру;
– 1 яйце;
– чайна ложка соди;
– приблизно 3 склянки борошна (додавати до потрібної консистенції тіста, воно м'якше, ніж на вареники);
– мак;
– мед.
Приготування:
- Яйце збиваємо. Додаємо кефір чи сметану, цукор, соду та перемішуємо.
- Просіюємо борошно та замішуємо тісто.
- Розігріваємо духовку до 190 градусів.
- Форму змащуємо маслом та викладаємо тісто прямокутником товщиною в 1 сантиметр та робимо на ньому проколи.
- Випікаємо 20 – 25 хвилин до рум'яного кольору.
- З'єднуємо мед з маком. Якщо маса суха – можна додати трішки води.
- Покриваємо паляницю та нарізаємо квадратиками.
Смачного!Усі в нього закохуються: густе варення зі смородини.