Таке свято має бути смачним: печемо традиційну паляницю з маком на Спаса

6 серпня 2024, 06:25
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Джерело:

ютуб Несе Галя Воду

Сьогодні християнський світ святкує Спаса. Преображення Господнє має не лише сакральне значення, а й кулінарні традиції.

Паляниця з маком – традиційна страва для цього світлого свята. Вона має відмінний смак та ідеально доповнить улюблені гарячі напої. 

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Рецепт паляниці з маком

Час: 45 хвилин

Порцій: 1 

Інгредієнти

– 300 мілілітрів кефіру або сметани;
– склянка цукру;
– 1 яйце;
– чайна ложка соди;
– приблизно 3 склянки борошна (додавати до потрібної консистенції тіста, воно м'якше, ніж на вареники);
– мак;
– мед. 

Приготування

  1. Яйце збиваємо. Додаємо кефір чи сметану, цукор, соду та перемішуємо. 
  2. Просіюємо борошно та замішуємо тісто. 
  3. Розігріваємо духовку до 190 градусів. 
  4. Форму змащуємо маслом та викладаємо тісто прямокутником товщиною в 1 сантиметр та робимо на ньому проколи. 
  5. Випікаємо 20 – 25 хвилин до рум'яного кольору. 
  6. З'єднуємо мед з маком. Якщо маса суха – можна додати трішки води. 
  7. Покриваємо паляницю та нарізаємо квадратиками.

Смачного!

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська