Пиріг – це звичний десерт до чаю в кожного з нас. Але навіть його можна приготувати та прикрасити таким чином, що сім'я та гості ніколи не залишаться байдужими. Давайте розглянемо декілька простих способів перетворення пирога на рок-зірку святкового столу.

Цікаво Український бренд яловичини Skott Smeat презентували на найвпливовішій виставці світу

Змінюємо смак тіста

Спробуйте замінити половину борошна для тіста на какао-порошок, а також додати чашку топленого шоколаду. Шоколадний смак пирога навряд чи хтось забуде.

В звичайний бісквіт можна додати мигдаль, кокосову стружку або цедру апельсина.

Навіть простий кекс можна зробити незабутнім / Фото Pixabay

Молоко в рецепті можна замінити на цитрусовий сік. Щоправда, в такому випадку варто не забути додати більше цукру або сиропу.

Якщо у рецепті є вершкове масло, до нього треба додати заморожених бананів, які перед тим виваляли у борошні, тоді смак буде дуже ніжним.

Прикрашаємо десерт

Фрукти та ягоди – проста і поширена прикраса десертів, тому не варто ними нехтувати. Від красивої композиції, яку полили карамеллю, будуть в захваті усі. Шоколадний ганаш з шоколаду, вершкового масла та загусника – ще один безпрограшний варіант.

Прикраса – яскравий фінальний акорд / Фото Pixabay

Збиті вершки – хороше рішення, коли гості на порозі і часу обмаль. Карамель, для якої треба лише цукор і вода – простий, смачний, але доволі рідкісний спосіб прикрасити пиріг. Тож не варто шукати хитромудрих способів – навіть найлегші рецепти, виконані зі смаком, стануть окрасою столу.