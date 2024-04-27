Пляцки з вишнями: добірка рецептів, з якими ваше свято буде незабутнім

27 квітня 2024, 11:15
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Джерело:

cookorama

Солодке з вишнею – це окраса будь-якого свята. Пропонуємо кілька рецептів, які зроблять застілля особливим.

Коли йдеться про солоденьке до свята, вишня – одна з найпопулярніших опцій. Це чудовий вибір, адже вишня робить смак пляцків неповторним.

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Рецепт пляцка "Маково-вишневий аромат"

Час: 1,5 години

Порцій: 8

Інгредієнти:

тісто:

– 6 жовтків;
– 1,5 склянки цукру;
– пачка маргарину;
– 600 грамів борошна;
– пачка порошку до печива;
– 2 столові ложки какао;

кокосова маса:

– 6 білків;
– 8 столових ложок цукру;
– 100 грамів кокосової стружки;

макова начинка:

– 2 склянки маку;
– 0,5 склянки цукру;
– 2 яйця;
– ванільний цукор;
– чайна лодка порошку до печива;
– консервовані вишні.

Приготування:

  1. Спочатку тісто: розтираємо жовтки, цукор і маргарин. Додаємо борошно і порошок до печива. Замішуємо тісто і ділимо на 3 частини.
  2. До однієї частини додаємо какао і добре вимішуємо.
  3. Запарюємо і втираємо мак. Додаємо яйця, цукор, ванільний цукор і порошок для печива, добре перемішуємо.
  4. У форму викладаємо частину білого тіста. Викладаємо макову масу і накриваємо темним тістом.
  5. Вишні обвалюємо у сухарях та викладаємо на коричневе тісто.
  6. Збиваємо білки, додаємо цукор і кокосову стружку, добре збиваємо і викладаємо на вишні.
  7. Біле тісто зверху натираємо на терці.
  8. Випікаємо 1 годину при 180 градусах.

Рецепт пляцка "Сп'янілі вишні"

Час: до 3 годин

Порцій: 8

Інгредієнти:

білий бісквіт:

– 3 яйця;
– 125 грамів цукру;
– 50 грамів борошна;
– 50 грамів картопляного крохмалю;

шоколадний бісквіт:

– 2 яйця;
– 125 грамів цукру;
– 50 грамів борошна;
– 50 грамів картопляного крохмалю;
– 50 грамів чорного шоколаду;
– 3 столові ложки молока;

шоколадний крем:

– 2 склянки молока;
– 1 яйце;
– 150 грамів цукру;
– 2 столові ложки борошна;
– 50 грамів чорного шоколаду;
– 50 грамів вершкового масла;

пропитка:

– 100 мілілітрів вишневого соку;
– 3 столові ложки коньяку;
– консервовані вишні;
– швидкозастигаючий желатин.

Приготування:

  1. Спочатку – білий бісквіт. Треба відділити білки від жовтків, збиваємо з 100 грамами цукру до густих піків. Решту цукру треба збити з жовтками. З'єднуємо маси.
  2. З'єднуємо борошно і крохмаль і поступово додаємо у тісто.
  3. Випікаємо 25 хвилин при 180 градусах.
  4. Шоколадний бісквіт готується так само, тільки додаємо молоко та шоколад, які треба з'єднати та нагріти.
  5. Тепер крем. Змішуємо цукор, яйце, борошно і половину склянки молока. Решту молока  нагріваємо з шоколадом, поки він не розчиниться. Додаємо яєчну суміш та доводимо до кипіння. Коли крем вистигне, збиваємо його з маслом.
  6. Вишні з'єднуємо з коньяком. Для пропитки змішуємо сік з коньяком.
  7. Розрізаємо навпіл білий бісквіт. Частину пропитуємо вишневим соком і намащуємо кремом.
  8. Викладаємо чорний біскіт, знову перемащуємо.
  9. Викладаємо другу частину білого бісквіта. Тонко змащуємо кремом.
  10. Прикрашаємо пляцок вишнями.
  11. Готуємо желатин згідно з інструкцією та заливаємо вишні.
  12. Ставимо у холодильник до застигання.

    Смачного!

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    Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська