Рецепт, який вражає понад 100 років: готуємо дивовижні рулетики з сиром

Свинина та сир – просто ідеальне поєднання. Якщо правильно його використати, то на столі опиниться справжній шедевр.

Цей рецепт передається із покоління в покоління, йому вже понад 100 років. Не дивно, що ця страва має таку популярність – її смак зачаровує з першого шматочка. Якщо ви очікуєте гостей або хочете приготувати щось особливе на вихідні, тоді цей рецепт стане чудовою опцією.

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Рецепт рулета зі свининою та сиром

Час: 50 хвилин

Порцій: 2

Інгредієнти:

– свинний фарш – 500 грамів;

– твердий сир – 100 грамів;

– помідори – 2;

– оливкова олія – 2 столові ложки;

– панірувальні сухарі – 2 столові ложки;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Розігрівємо духовку до 180 градусів. Фарш розкачуємо на дошці або робочій поверхні. Солимо та перчимо. Рівномірно розподіляємо сир по всій довжині фаршу. Також акуратно викладаємо нарізані кружечками помідори. Скручуємо рулет, щоб сир та помідори були закриті всередині. Посипаємо рулет панірувальними сухарями. Нарізаємо меншими порціями та обсмажуємо кожен шматок по 2 – 3 хвилини з кожного боку. Перекладаємо менші рулетики на деко та випікаємо 10 – 15 хвилин. Подаємо до столу з улюбленими гарнірами та салатом.

Смачного!