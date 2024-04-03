Звільняємо місце у коморі: бюджетний салат з маринованих огірків
3 квітня 2024, 14:15Читать новость на русском
Джерело:Beszamel
Салат з маринованих огірків готується швидко з простих і недорогих інгредієнтів. А ще це чудова нагода звільнити місце у коморі перед початком нового сезону закруток.
Рецепт швидкий, тому ви можете приготувати його навіть в останню хвилину. Список інгредієнтів простий та бюджетний, тому ви точно захочете повертатися до цієї страви ще багато разів.
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Салат з маринованих огірків
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 4
– 6 маринованих огірків;
– 1 цибуля-шалот;
соус:
– 3 столові ложки оливкової олії;
– 1 столова ложка меду;
– 1 столова ложка гірчиці;
– свіжозмелений чорний перець.
Приготування:
- Змішайте оливкову олію з медом і гірчицею.
- Приправте перцем і відставте.
- Мариновані огірки наріжте кружечками і викладіть в миску. Додайте дрібно нарізану цибулю-шалот і перемішайте.
- Влийте соус і ретельно перемішайте.
- Відставте на 10 хвилин, щоб смаки з’єдналися.
- Подайте як доповнення до вечері.