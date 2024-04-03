Звільняємо місце у коморі: бюджетний салат з маринованих огірків

3 квітня 2024, 14:15
Читать новость на русском

Джерело:

Beszamel

Салат з маринованих огірків готується швидко з простих і недорогих інгредієнтів. А ще це чудова нагода звільнити місце у коморі перед початком нового сезону закруток.

Рецепт швидкий, тому ви можете приготувати його навіть в останню хвилину. Список інгредієнтів простий та бюджетний, тому ви точно захочете повертатися до цієї страви ще багато разів.

Цікаво 4 рецепти з оселедцем ТМ "Водний Світ", від яких усі будуть в захваті

Салат з маринованих огірків

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 6 маринованих огірків;
– 1 цибуля-шалот;
соус:
– 3 столові ложки оливкової олії;
– 1 столова ложка меду;
– 1 столова ложка гірчиці;
– свіжозмелений чорний перець.

Приготування:

  1. Змішайте оливкову олію з медом і гірчицею.
  2. Приправте перцем і відставте.
  3. Мариновані огірки наріжте кружечками і викладіть в миску. Додайте дрібно нарізану цибулю-шалот і перемішайте.
  4. Влийте соус і ретельно перемішайте.
  5. Відставте на 10 хвилин, щоб смаки з’єдналися.
  6. Подайте як доповнення до вечері.
Коли все дуже просто: як приготувати весняний салат.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська