З чим можна поєднати селеру: приготуйте неймовірний салат з фініками та сиром

Дехто гадає, що із селерою не годен приготувати смачну та цікаву страву. Проте це далеко не так, вона може стати "родзинкою" пікантного салату.

Селера – рослина з родини моркви, її смак може варіюватися від гострого до солодкого, залежно від сорту та способу приготування. Таку закуску як салат з селери та фініків ви захочете готувати знову і знову.

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Салат з селерою

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порцій: 2

– 8 довгих стебел селери;– пів чашки сирого мигдалю;– 4 фініки;– 3 столові ложки свіжого лимонного соку;– 1/4 чайної ложки пластівців червоного перцю;– морська сіль до смаку;– чорний перець до смаку;– 100 грамів пармезану;– 1/4 чашки оливкової олії.

Приготування:

Помістіть селеру в миску з крижаною водою і витримайте близько 20 хвилин. Викладіть її на паперовий рушничок та обсушіть. Наріжте її шматки та викладіть в середню миску для сервірування. Щоб підсмажити мигдаль, розігрійте його в середній сковороді на середньому вогні, часто помішуючи, поки він не стане ароматним і підсмаженим, близько 5 – 7 хвилин. Перекладіть на обробну дошку і порубайте ножем. У миску з висушеним селерою додайте листя селери, рубаний мигдаль, фініки, лимонний сік і пластівці червоного перцю. Приправте щедро сіллю і перцем і перемішайте. Додайте сир і оливкову олію, ще раз все добре перемішайте. Подавайте при кімнатній температурі або охолодженим.

Як зберегтина потім: є один цікавий лайфхак.