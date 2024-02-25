З чим можна поєднати селеру: приготуйте неймовірний салат з фініками та сиром
25 лютого 2024, 22:30Читать новость на русском
Джерело:cookie and kate
Дехто гадає, що із селерою не годен приготувати смачну та цікаву страву. Проте це далеко не так, вона може стати "родзинкою" пікантного салату.
Селера – рослина з родини моркви, її смак може варіюватися від гострого до солодкого, залежно від сорту та способу приготування. Таку закуску як салат з селери та фініків ви захочете готувати знову і знову.
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Салат з селерою
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 2
– 8 довгих стебел селери;
– пів чашки сирого мигдалю;
– 4 фініки;
– 3 столові ложки свіжого лимонного соку;
– 1/4 чайної ложки пластівців червоного перцю;
– морська сіль до смаку;
– чорний перець до смаку;
– 100 грамів пармезану;
– 1/4 чашки оливкової олії.
Приготування:
- Помістіть селеру в миску з крижаною водою і витримайте близько 20 хвилин.
- Викладіть її на паперовий рушничок та обсушіть.
- Наріжте її шматки та викладіть в середню миску для сервірування.
- Щоб підсмажити мигдаль, розігрійте його в середній сковороді на середньому вогні, часто помішуючи, поки він не стане ароматним і підсмаженим, близько 5 – 7 хвилин.
- Перекладіть на обробну дошку і порубайте ножем.
- У миску з висушеним селерою додайте листя селери, рубаний мигдаль, фініки, лимонний сік і пластівці червоного перцю.
- Приправте щедро сіллю і перцем і перемішайте.
- Додайте сир і оливкову олію, ще раз все добре перемішайте.
- Подавайте при кімнатній температурі або охолодженим.