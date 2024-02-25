З чим можна поєднати селеру: приготуйте неймовірний салат з фініками та сиром

25 лютого 2024, 22:30
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Джерело:

cookie and kate

Дехто гадає, що із селерою не годен приготувати смачну та цікаву страву. Проте це далеко не так, вона може стати "родзинкою" пікантного салату.

Селера – рослина з родини моркви, її смак може варіюватися від гострого до солодкого, залежно від сорту та способу приготування. Таку закуску як салат з селери та фініків ви захочете готувати знову і знову.

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Салат з селерою

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 2
Інгредієнти:
– 8 довгих стебел селери;
– пів чашки сирого мигдалю;
– 4 фініки;
– 3 столові ложки свіжого лимонного соку;
– 1/4 чайної ложки пластівців червоного перцю;
– морська сіль до смаку;
– чорний перець до смаку;
– 100 грамів пармезану;
– 1/4 чашки оливкової олії.

Приготування:

  1. Помістіть селеру в миску з крижаною водою і витримайте близько 20 хвилин.
  2. Викладіть її на паперовий рушничок та обсушіть.
  3. Наріжте її шматки та викладіть в середню миску для сервірування.
  4. Щоб підсмажити мигдаль, розігрійте його в середній сковороді на середньому вогні, часто помішуючи, поки він не стане ароматним і підсмаженим, близько 5 – 7 хвилин.
  5. Перекладіть на обробну дошку і порубайте ножем.
  6. У миску з висушеним селерою додайте листя селери, рубаний мигдаль, фініки, лимонний сік і пластівці червоного перцю.
  7. Приправте щедро сіллю і перцем і перемішайте.
  8. Додайте сир і оливкову олію, ще раз все добре перемішайте.
  9. Подавайте при кімнатній температурі або охолодженим.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська