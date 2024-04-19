Вашу паску впізнають з тисячі: блогерка показала простий рецепт сирної випічки "Тирамісу"

19 квітня 2024, 23:55
Читать новость на русском

Джерело:

apostrophe

Кожна господиня хоче, аби її паска відрізнялася від інших. Що ж, декому це вдається більш ніж цілком, і все – завдяки особливим рецептам.

Паска зі смаком тирамісу – це унікальна можливість зробити так, аби ваш смачний стіл обговорювали ще довго. Потрібно буде трішки почаклувати, але повірте – воно того точно вартує. 

Буде цікаво Основа весняного меню: 3 швидкі страви з морепродуктів

Рецепт сирної паски "Тирамісу"

Час: 1 година + час на просочування

Порцій: 1

Інгредієнти: 

– 400 грамів кисломолочного сиру;
– 3 столові ложки цукру;
– 80 грамів сметани (20%);
– 10 грамів ванільного цукру;
– 80 грамів згущеного молока;
– 60 грамів вершкового масла (82%);
– печиво савоярді;
– какао без цукру.

Приготування: 

  1. У глибокій мисці збиваємо сир, цукор, ванілін та сметану. 
  2. Окремо збиваємо масло і згущене молоко.
  3. З'єднуємо суміші і добре збиваємо. 
  4. Заварюємо міцну каву та додаємо трішки коньяку. 
  5. Беремо велику миску. На дно ставимо кулінарне кільце. Зверху – форму для сирної паски, яку в 2 шари застеляємо марлею. 
  6. Викладаємо такі шари: сирна суміш, какао, змочене у каві печиво савоярді. Чергуємо шари, поки не заповнимо форму. 
  7. Останнім верхнім шаром повинна бути сирна суміш. Закриваємо марлею і дощечкою чи іншим вантажем. 
  8. Ставимо у холодильник на 8 – 12 годин. 
  9. За бажанням можна прикрасити паску вершками або шоколадом.

Смачного!

Вам треба це знати: чому майже всі печуть паску у паперовій формі. 
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська