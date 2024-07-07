Якщо в спеку їсти не хочеться: готуємо смузі з ожини та яблука

7 липня 2024, 23:54
Читать новость на русском

Джерело:

ВВС Food

Смузі завжди приходить на допомогу, коли апетит не на висоті. Особливо напій доречний у літній сезон ягід та фруктів.

Цим напоєм можна як розпочати день, так і смачно перекусити у динамічному робочому ритмі. Головне – мати піл рукою блендер, а все інше не займе багато часу та зусиль. 

Цікаво Якщо сніданок – то такий: легкий рецепт яєць пашот, які дадуть заряд на тиждень

Рецепт смузі з ожини і яблука 

Час: 5 хвилин 

Порцій: 2

Інгредієнти: 

– 300 грамів заморожених ягід;
– 1 яблука, почищене, без серцевини та нарізане скибочками;
– 200 мілілітрів молока;
– 150 грамів натурального йогурту;
– 25 вівсянки;
– 10 грамів мигдалю.

Приготування: 

  1. Усі інгредієнти кладемо у блендер. 
  2. Збиваємо до однорідності. 
  3. У процесі додаємо 75 – 100 мілілітрів води та ще раз добре збиваємо. 

Смачного!

Цікаві опції: як можна готувати молоду картоплю. 
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська