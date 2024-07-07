Якщо в спеку їсти не хочеться: готуємо смузі з ожини та яблука
7 липня 2024, 23:54Читать новость на русском
Джерело:ВВС Food
Смузі завжди приходить на допомогу, коли апетит не на висоті. Особливо напій доречний у літній сезон ягід та фруктів.
Цим напоєм можна як розпочати день, так і смачно перекусити у динамічному робочому ритмі. Головне – мати піл рукою блендер, а все інше не займе багато часу та зусиль.
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Рецепт смузі з ожини і яблука
Час: 5 хвилин
Порцій: 2
Інгредієнти:
– 300 грамів заморожених ягід;
– 1 яблука, почищене, без серцевини та нарізане скибочками;
– 200 мілілітрів молока;
– 150 грамів натурального йогурту;
– 25 вівсянки;
– 10 грамів мигдалю.
Приготування:
- Усі інгредієнти кладемо у блендер.
- Збиваємо до однорідності.
- У процесі додаємо 75 – 100 мілілітрів води та ще раз добре збиваємо.
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