Смерекова хата – випічка, яка точно знайома з дитинства

Шукаєте справжні торт, який підійде по сезону? Спробуйте власноруч приготувати Смерекову хату з вишнями, хрумкими трубочками з тіста та ніжним сметанковим кремом.

Смерекова Хата – популярна домашня випічка, яка така знайома нам з дитинства. Її легко приготувати, хоч, на перший погляд, там багато складних процесів. Щодо інгредієнтів, вони також доступні: вишні, сметана, цукор, борошно та інші.

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Такий варіант домашньої випічки потішить кожного члена сім'ї, адже виглядає Смерекова хата надзвичайно ефектно, а смакує – неймовірно.

Рецепт торта Смерекова хата

Час: 6 годин

6 годин Порції: 8

– 400 грамів борошна;– 200 грамів розтопленого вершкового масла;– 200 грамів сметани;– дрібка солі.

Приготування:

Змішуємо всі інгредієнти і замішуємо еластичне тісто.

Розділяємо його на 5 частин і відправляємо в холодильник на 30 хвилин, для стабілізації.

Кожну частину розкатуємо і ділимо на 3 частини, має вийти 15 трубочок.

Викладаємо у них розморожені вишні. Защипаємо краї.

Випікаємо їх в духовці при 200 градусах 25 – 30 хвилин.

Охолоджуємо.

– 200 грамів вершків 30% холодних;– 170 грамів цукру;– 400 грамів сметани 30%.

Приготування:

Холодні вершки збиваємо з цукром до стійких піків, вкінці додаємо сметану і знову збиваємо.

Викладаємо тортик гіркою і залишаємо при кімнатній температурі просочитись на 3 – 5 годин.

Смачного!

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