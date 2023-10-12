Смерекова хата – випічка, яка точно знайома з дитинства
12 жовтня 2023, 12:06Читать новость на русском
Джерело:Готуємо з Юлією
Шукаєте справжні торт, який підійде по сезону? Спробуйте власноруч приготувати Смерекову хату з вишнями, хрумкими трубочками з тіста та ніжним сметанковим кремом.
Смерекова Хата – популярна домашня випічка, яка така знайома нам з дитинства. Її легко приготувати, хоч, на перший погляд, там багато складних процесів. Щодо інгредієнтів, вони також доступні: вишні, сметана, цукор, борошно та інші.
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Такий варіант домашньої випічки потішить кожного члена сім'ї, адже виглядає Смерекова хата надзвичайно ефектно, а смакує – неймовірно.
Рецепт торта Смерекова хата
- Час: 6 годин
- Порції: 8
– 400 грамів борошна;
– 200 грамів розтопленого вершкового масла;
– 200 грамів сметани;
– дрібка солі.
Приготування:
- Змішуємо всі інгредієнти і замішуємо еластичне тісто.
- Розділяємо його на 5 частин і відправляємо в холодильник на 30 хвилин, для стабілізації.
- Кожну частину розкатуємо і ділимо на 3 частини, має вийти 15 трубочок.
- Викладаємо у них розморожені вишні. Защипаємо краї.
- Випікаємо їх в духовці при 200 градусах 25 – 30 хвилин.
- Охолоджуємо.
– 200 грамів вершків 30% холодних;
– 170 грамів цукру;
– 400 грамів сметани 30%.
Приготування:
- Холодні вершки збиваємо з цукром до стійких піків, вкінці додаємо сметану і знову збиваємо.
- Викладаємо тортик гіркою і залишаємо при кімнатній температурі просочитись на 3 – 5 годин.
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