Ягоди залишаться цілими та не розваряться: цей рецепт полуничного варення люблять усі

Сезон полуниці – це не лише можливість насолодитися улюбленою ягодою, а й заготувати трішки запасів. І варення – один з найкращих способів втілити цей план.

Один з найбільших викликів – зробити варення у такий спосіб, щоб ягоди були цілими. Такий продукт стане у пригоді, коли потім захочеться прикрасити десерт. І з цим рецептом у вас точно все вийде!

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Рецепт полуничного варення

Час: 30 хвилин

Порцій: 2

Інгредієнти:

– 1 кілограм полуниці;

– 2 столові ложки води;

– 1 кілограм цукру;

– 1/3 чайної ложки лимонної кислоти.

Приготування:

Полуницю миємо, обсушуємо. Висипаємо на пательню і додаємо воду. Коли полуниця пустить сік, смажимо ще 5 – 8 хвилин на середньому вогні. Додаємо цукор і лимонну кислоту, з моменту закипання готуємо ще 5 хвилин. Постійно знімаємо піну. Знімаємо з вогню і перемішуємо 2 – 3 рази, щоб пінка розчинилася. Коли варення охолоне, розливаємо його у стерилізовані банки та закручуємо.

Смачного!