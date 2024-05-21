Ягоди залишаться цілими та не розваряться: цей рецепт полуничного варення люблять усі
21 травня 2024, 06:08Читать новость на русском
Джерело:gospodynka
Сезон полуниці – це не лише можливість насолодитися улюбленою ягодою, а й заготувати трішки запасів. І варення – один з найкращих способів втілити цей план.
Один з найбільших викликів – зробити варення у такий спосіб, щоб ягоди були цілими. Такий продукт стане у пригоді, коли потім захочеться прикрасити десерт. І з цим рецептом у вас точно все вийде!
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Рецепт полуничного варення
Час: 30 хвилин
Порцій: 2
Інгредієнти:
– 1 кілограм полуниці;
– 2 столові ложки води;
– 1 кілограм цукру;
– 1/3 чайної ложки лимонної кислоти.
Приготування:
- Полуницю миємо, обсушуємо. Висипаємо на пательню і додаємо воду. Коли полуниця пустить сік, смажимо ще 5 – 8 хвилин на середньому вогні.
- Додаємо цукор і лимонну кислоту, з моменту закипання готуємо ще 5 хвилин. Постійно знімаємо піну.
- Знімаємо з вогню і перемішуємо 2 – 3 рази, щоб пінка розчинилася. Коли варення охолоне, розливаємо його у стерилізовані банки та закручуємо.
Смачного!Ви знаєте про це далеко не все: чим корисна молода картопля.