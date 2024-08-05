В нього можна закохатися: готуємо незабутнє варення-желе зі смородини

Варення зі смородини – це окремий вид кулінарного задоволення. А особливо, коли воно таке густе, що хоч ножем нарізай.

Густе і вміру солодке варення зі смородини стане справжнім кулінарним подарунком. Воно ідеально пасує до млинців та оладок, але ви можете знайти йому спосіб застосування і на власний розсуд.

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Рецепт густого варення зі смородини

Час: 40 хвилин

Порцій: залежить від розміру банок

Інгредієнти:

– 12 склянок смородини;

– 9 склянок цукру;

– 2 склянки води.

Приготування:

Ягоди ставимо на вогонь. Додаємо воду та доводимо до кипіння. Варимо 15 хвилин на повільному вогні. Додаємо цукор, добре перемішуємо та варимо ще 15 хвилин. Розкладаємо варення по стерилізованих банках та закручуємо.

Смачного!