В нього можна закохатися: готуємо незабутнє варення-желе зі смородини
5 серпня 2024, 23:56Читать новость на русском
Джерело:Смачненьке
Варення зі смородини – це окремий вид кулінарного задоволення. А особливо, коли воно таке густе, що хоч ножем нарізай.
Густе і вміру солодке варення зі смородини стане справжнім кулінарним подарунком. Воно ідеально пасує до млинців та оладок, але ви можете знайти йому спосіб застосування і на власний розсуд.
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Рецепт густого варення зі смородини
Час: 40 хвилин
Порцій: залежить від розміру банок
Інгредієнти:
– 12 склянок смородини;
– 9 склянок цукру;
– 2 склянки води.
Приготування:
- Ягоди ставимо на вогонь. Додаємо воду та доводимо до кипіння. Варимо 15 хвилин на повільному вогні.
- Додаємо цукор, добре перемішуємо та варимо ще 15 хвилин.
- Розкладаємо варення по стерилізованих банках та закручуємо.
Смачного!Ви не повірите, що це не нагетси: оригінальний спосіб приготування цвітної капусти.