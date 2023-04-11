Прості поради щодо здорової випічки: саме час ними скористатися

Випічка – це особлива насолода, ласувати яку не відмовиться ніхто. Аби не відмовляти собі ні в чому та не шкодити фігурі не варто забувати про кілька правил.

Випікання та приготування десертів – це особливий процес, після якого настає справжня насолода. Звісно, такі вподобання можуть негативно позначитися на нашій фігурі, але якщо знати кілька лайфхаків, то турбуватися про це не доведеться.

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Замініть рафінований цукор на фрукти

Спробуйте замінити частину цукру у своєму рецепті на фрукти. Фрукти містять натуральний цукор, який чудово підходить для додання солодкості випічці. Серед фаворитів — яблуко та банан!

Порада

У випічці використовуйте стиглі банани. Вони дарують найбільше солодощі!

Насолода, від якої не відмовишся / Фото unsplash

Замість масла чи олії – грецький йогурт

Замініть частину олії, сметани або вершкового масла у своєму рецепті на грецький йогурт. Це здорова альтернатива з високим вмістом білка!

Пропорції:

– 1 склянка сметани = 1 склянка грецького йогурту

– 1 склянка вершкового масла = пів склянки грецького йогурту;

– 1 склянка олії = 3/4 склянки грецького йогурту;

– 1 склянка жирних вершків = пів склянки грецького йогурту.

Гарний настрій у будь-який день / Фото unsplash

Замініть біле борошно на цілозернове

Використовуйте цілозернове борошно, як чудову альтернативу. Воно має приємний горіховий присмак. Однак це борошно може зробити випічку більш сухою та "забитою".

Вибирайте темний шоколад

Якщо ваш рецепт вимагає використання шоколаду, вибір темного замість молочного дасть більше смаку та менше цукру. Найкраще підійде темний шоколад із 70% сухого какао.