Золотисті барви у вашій кладовці: як закрити гарбуз на зиму – на смак як персик
25 вересня 2023, 21:11Читать новость на русском
Джерело:uwielbiam
Восени, коли гарбуз смакує найкраще, варто не тільки приготувати з нього барвисті страви, а й зберегти їх смак на зиму. Ця закрутка готується напрочуд просто, а насолоджуватися можна до весни.
Щоб їсти гарбуз взимку, закрийте його в банки зараз. Скористайтеся простим та перевіреним рецептом – і ви точно повернетеся до нього наступного року.
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Рецепт консервованого гарбуза
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
Неймовірний смак та аромат / Фото kukbuk
– 800 грамів очищеного гарбуза;
– 1 чайна ложка лимонної кислоти;
– 1 упаковка ванільного цукру;
– 300 грамів цукру.
Приготування:
- Закип'ятіть 1 літр води з лимонною кислотою та охолодіть.
- Очищений гарбуз наріжте на невеликі кубики, залийте водою.
- На наступний день злийте гарбуз від рідини.
- Додайте до рідини цукор і ванільний цукор та доведіть до кипіння.
- У киплячий розсіл додати гарбуз і варіть близько 10 – 15 хвилин, поки гарбуз не стане м'яким (час залежить від сорту гарбуза).
- Розлийте гарбуз у чисті та простерилізовані банки, залийте сиропом, щільно закрийте і переверніть до повного остигання.