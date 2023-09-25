Золотисті барви у вашій кладовці: як закрити гарбуз на зиму – на смак як персик

25 вересня 2023, 21:11
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Джерело:

uwielbiam

Восени, коли гарбуз смакує найкраще, варто не тільки приготувати з нього барвисті страви, а й зберегти їх смак на зиму. Ця закрутка готується напрочуд просто, а насолоджуватися можна до весни.

Щоб їсти гарбуз взимку, закрийте його в банки зараз. Скористайтеся простим та перевіреним рецептом – і ви точно повернетеся до нього наступного року.

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Рецепт консервованого гарбуза

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 4
Неймовірний смак та аромат / Фото kukbuk
 
Інгредієнти:
– 800 грамів очищеного гарбуза;
– 1 чайна ложка лимонної кислоти;
– 1 упаковка ванільного цукру;
– 300 грамів цукру.
 
Приготування:
  • Закип'ятіть 1 літр води з лимонною кислотою та охолодіть.
  • Очищений гарбуз наріжте на невеликі кубики, залийте водою.
  • На наступний день злийте гарбуз від рідини.
  • Додайте до рідини цукор і ванільний цукор та доведіть до кипіння.
  • У киплячий розсіл додати гарбуз і варіть близько 10 – 15 хвилин, поки гарбуз не стане м'яким (час залежить від сорту гарбуза).
  • Розлийте гарбуз у чисті та простерилізовані банки, залийте сиропом, щільно закрийте і переверніть до повного остигання.
 
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська