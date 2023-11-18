Ідеальна страва для вихідних: рецепт запіканки із сосисок, кабачків та яблук
Джерело:ВВС Food
Запіканка – це завжди гарний вибір, адже дозволяє не стояти біля плити. На вихідних хочеться відпочити, але це не означає, що доведеться відмовитися від смачної їжі.
Сосиски з овочами – це комбінація, від якої просто неможливо відмовитися. Мед і гірчиця стануть ідеальними "партнерами" для цієї страви.
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Ще одна перевага цієї запіканки – не надто високі витрати з розрахунку на одну порцію, тож якщо ви плануєте кликати гостей, то матимете під рукою ще один надійний рецепт.
Рецепт запіканки з сосисками, кабачками та яблуками
Час: 40 хвилин
Порцій: 6
Інгредієнти:
– 1 кабачок (приблизно 750 грамів);
– 2 червоні цибулини (нарізаємо кільцями);
– 2 яблука без шкірки та серцевин (нарізаємо шматочками);
– 12 сосисок (курячі або свинні);
– 3 столові ложки оливкової олії;
– 1 столова ложка рідкого меду;
– 1 чайна ложка французької гірчиці;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Розігріваємо духовку до 220 градусів;
- На велике деко або у спеціальну форму для запікання викладаємо кабачки, яблука та сосиски, посипаємо цибулею.
- Збризкуємо 1 столовою ложкою олії, солимо, перчимо та відправляємо у духовку на 20 хвилин (якщо сосиски курячі, то їх краще викласти у форму пізніше, адже вони готуються швидше).
- Мед, гірчицю та олію, яка залишилася, змішуємо в окремій мисочці. Поливаємо соусом сосиски з усіх сторін та повертаємо їх у духовку ще на кілька хвилин.
- Подавайте до столу гарячим.
Смачного!