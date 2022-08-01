Українська кондитерка та переможниця кулінарного шоу "Мастер Шеф" 2 сезон, Єлизавета Глінська поділилася з читачами корисними підказками, які навчать правильно поєднувати ті чи інші інгредієнти між собою у стравах.

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На прилавках магазинів ви можете знайти безліч смачних та поживних фруктів та ягід. Щоб зробити звичайні страви насиченими та яскравими, скористайтеся порадами кондитерки та сміло використовуйте їх на кухні.

Як зробити звичайні страви насиченими і яскравими: популярні комбінації

Яблука – добре поєднуються з манго, грушами, хурмою, гранатом, журавлиною, чорною смородиною.

Груші – з ізюмом, яблуками, чорною смородиною.

Абрикос – з апельсином, сливою, персиком

Слива – з цитрусовими, абрикосом, вишнею.

Хурма – добре з кумкватом, цитрусовими, грушами та яблуками.

Банан – з манго, маракуя, вишнею, папайя, полуницею.

Інжир – з грушею та цитрусовими, ожиною.



Інжир / Фото bojon gourmet

Виноград – полюбляє цитрусові та персики.

Лимон – його можна додавати всюди, але найкраще поєднується з абрикосами, ягодами, вишнею, нектарином, сливами, грушами, тропічними фруктами та іншими цитрусовими.

Лайм – з яблуками, ягодами, вишнею, сливами та тропічними фруктами.

Апельсин – з вишнею, журавлиною, виноградом, хурмою, ананасом, інжиром.

Грейпфрут – з іншими цитрусовими та тропічними фруктами.

Кумкват – підходить для міксу із хурмою, сливами та ягодами

Мандарин – з вишнею, інжиром та тропічними фруктами.

Ківі – полюбляє яблука, цитрусові, манго та ягоди.

Манго – з яблуками, бананом, ягодами, динею та цитрусовими.

Диня – з ягодами та цитрусовими.

Ананас – з іншими тропічними фруктами або з огірком та базиліком.

Найпопулярніші поєднання ягід та фруктів

Ківі + яблуко + банан + кокос + полуниця;

Лимон + абрикос + вишня + груша + нектарин + сливи;

Малина + персик;

Малина + манго;

Лайм + манго;

Черешня +малина;

Полуниця + банан;

Груша + чорна смородина;

Малина + ожина.

Міксуйте, експериментуйте та смачного!