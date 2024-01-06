Шедевр смаку: як приготувати бульйон з кролика
6 січня 2024, 08:32Читать новость на русском
Джерело:Fajne gotowanie
На свята, коли стіл переповнений ситними наїдками, так хочеться скуштувати ніжної першої страви. Бульйон з кролика – це саме те, що потрібно у такі моменти.
Бульйон з кролика – витончена та неперевершена у своїй смаковій палітрі страва. Є простий та швидкий рецепт його приготування, який точно заслуговує на місце в арсеналі кожної господині.
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Бульйон з кролика
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Це дуже смачно / Фото fajne gotowanieІнгредієнти:
– 600 грамів тушки кролика;
– 2 морквини;
– 1 цибулина;
– 60 грамів кореня селери;
– 1 пучок петрушки;
– спеції: сіль, перець, запашний перець, лавровий лист.
Приготування:
- Налийте 4 літри води у велику каструлю.
- Додайте промите м'ясо і запашний перець, а також лавровий лист.
- Варіть все 20 хвилин.
- Очистіть моркву, петрушку і селеру і наріжте їх дрібніше.
- Помістіть у каструлю з рештою інгредієнтів.
- Очистіть цибулю і додайте до решти інгредієнтів.
- Додайте петрушку.
- Варіть суп 1,5 години.
- Бульйон приправте сіллю, перцем.
- Подавайте готовий суп з улюбленими добавками.