Ваша майстерність здивує усіх: які секрети допоможуть готувати ідеальний рис

Без доброго гарніру важко уявити будь-який прийом їжі. Рис – один із найбільш популярних, але його приготування насправді не такий простий процес, як це виглядає на перший погляд.

Для того, щоб приготувати ідеальний рис, потрібно знати лише кілька секретів. Помилки можуть робити навіть досвідчені господині, тож обов'язково переконайтеся, чи все ви робите правильно.

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Секрети ідеального рису

Перше, на що варто привернути увагу – попередня підготовка. Рис обов'язково потрібно замочувати або промивати, аби видалити зайвий крохмаль.

Ідеальний гарнір / Фото Unspash

Також доволі часто господині заливають рис холодною водою, яка починає закипати вже у процесі приготування рису. Це дуже поширена помилка, адже вода для рису обов'язково має бути киплячою. Також не зашкодить додати до води трішки рослинної олії, як ми це робимо з гарнірами на основі борошна.

Ще один секрет – додати трішки часнику, який потрібно витягнути з каструлі за кілька хвилин перед готовністю. Тоді рис набуде унікального смаку, який захочеться повторювати знову й знову.

Важливий нюанс – вода для рису вже повинна кипіти, але варити гарнір варто на мінімальному вогні. Окрім того, у жодному разі не можна помішувати рис у процесі варіння, адже це лише погіршить результат.