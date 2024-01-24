Це ключ до ідеальної текстури: скільки часу варити картоплю

Здавалося що може бути складного у приготуванні картоплі? Але іноді буває, що вона зовсім несмачна. Все залежить не тільки від сорту картоплі, але й часу і способу приготування.

Картоплю можна приготувати різними способами. Як варити картоплю, щоб отримати від неї максимум смаку? Ось декілька порад!

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Як варити картоплю

Перший крок до приготування ідеальної картоплі – правильно почистити її. Якщо ми хочемо отримати максимум смаку, варто витратити трохи більше часу на це заняття.

Перш за все, картоплю потрібно почистити якомога тонше. Якщо у вас немає досвіду, можна скористатися спеціальною овочечисткою. Інший спосіб – варити картоплю в шкірці. Картопля в мундирі має дещо інший смак, ніж традиційно очищені овочі.

Скільки варити картоплю

Може виникнути запитання, у якій воді найкраще варити картоплю у холодній чи гарячій? Виявляється, підходять обидва способи.

Що ж стосується часу, то він залежить від планованої форми подачі, а також від віку і розміру овочів. Якщо ми хочемо подати їх цілими, буде достатньо приблизно 20 хвилин, але якщо вона призначена для пюре, знадобиться трохи більше часу. Молода і дрібна картопля буде готова через 10 – 15 хвилин.

Коли потрібно солити картоплю

Правило просте: завжди соліть воду перед додаванням картоплі. Спочатку наливаємо в каструлю воду, потім додаємо сіль, а картоплю тільки після того, як вода закипить.

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