Новий рекорд Гіннеса: яка тепер довжина найдовшого у світі багета

7 травня 2024, 22:20
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У Франції пекарі приготували багет рекордної довжини. Його протяжність куди довша за футбольне поле!

Новий вражаючий рекорд 

Французькі пекарі встановили новий рекорд Гіннеса. Їм вдалося зробити найдовший багет у світі. 

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Над унікальною випічкою працювали 18 професіоналів. Довжина їхнього виробу вражає – 140 метрів! 

Цей хліб майже у 235 разів довший за стандарти багет. Члени Французької конфедерації пекарів і кондитерів пишаються, що їм вдалося досягнути такого фантастичного результату.

Створення рекордного багета потребувало багато зусиль / Скриншот з відео

Попередній рекорд був встановлений у Міланів 2019 році. Тоді вдалося випекти багет довжиною у 132 метри. 

Після того, як представниця Книги рекордів Гіннеса зафіксувала рекорд, багет намастили нутеллою та роздали відвідувачам  Suresnes Baguette Show. 

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська