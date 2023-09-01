Як приготувати борщ з карасями: це була улюблена страва Шевченка
1 вересня 2023, 21:08Читать новость на русском
Джерело:Сайт Євгена Клопотенка
Кулінарні шедеври завжди відображають смак та характер певної культури. Україна відома своєю різноманітною кухнею, і навіть рецепт знаменитого борщу має кілька варіацій.
Борщ з карасями – неординарна версія вже такої улюбленої страви. М'яке, соковите м'ясо карася, поєднане з ароматними овочами, робить цей борщ надзвичайно смачним та поживним. А ще це улюблена страва Кобзаря, тому її точно слід приготувати.
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Рецепт борщу з карасями
- Час: 1 година
- Порцій: 6
– 2 літри води (+150 мілілітрів для овочів);
– 6 невеликих карасів;
– 1 великий буряк;
– 1 середня цибуля;
– 4 середні картоплини;
– 1 середня морква;
– 200 мілілітрів домашнього томатного соку;
– 200 грамів свіжої капусти;
– 1 столова ложка соняшникової олії;
– 2 лаврових листи;
– 3 горошини духмяного перцю;
– 1 столова ложка борошна;
– 3 столові ложки соняшникової олії;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Очистіть рибу від луски та нутрощів.
- Промийте під проточною водою і витріть. Для цього рецепту було використано 6 малих карасиків.
- Підсоліть рибину з обох сторін і обваляйте в борошні.
- Розігрійте сковорідку з 2 столовими ложками олії та обсмажте карасиків з обох сторін до золотистої скоринки.
- Потім перекладіть їх на паперові рушники.
- Очистіть 1 великий буряк, 1 середню цибулю, 4 середні картоплини і 1 середню морквину. Поріжте цибулю кубиками, а буряк і морквину натріть на тертці.
- Підсмажте цибулю у глибокій сковорідці до м'якості.
- Додайте натерту моркву і буряк, влийте томатний сік і тушкуйте кілька хвилин. Додайте 150 мілілітрів води, доведіть до кипіння і тушкуйте на слабкому вогні 10 хвилин.
- Поки готуються овочі, наріжте картоплю невеликими кубиками, додайте її до каструлі та залийте 2 літрами води. Варіть на середньому вогні з додаванням невеликої кількості солі протягом 20 хвилин.
- Насічіть 200 грамів свіжої капусти, додайте у каструлю та готуйте ще 10 хвилин.
- Після цього додайте до каструлі підсмажені овочі, 2 лаврових листки, 3 горошини духмяного перцю, сіль та перець до смаку.
- Прокип'ятіть на слабкому вогні протягом 5 хвилин.
- Додайте до борщу смажену рибу та готуйте все разом протягом декількох хвилин. Подають борщ разом з карасями.