У торта "Спартак" немає жодного українського минулого. Ба навіть більше – його створили на честь організації, яка згодом переросла у КДБ. Про це 24 Каналу розповів дослідник української кухні Всеволод Поліщук.

Це смішна історія. Декілька кав'ярень у Львові регулярно видають рекламу про "традиційний львівський "Спартак". Цей торт виник у Радянському Союзі наприкінці 20-х – на початку 30-х років, на білоруському кондитерському заводі, – розповів дослідник.

Окрім того, в самій назві десерту ховається слід, який багатьом не сподобається.

Спартак – це назва спортивного товариства на той час наркомату внутрішніх справ, з якого виросло КДБ. Це маячня: маючи стільки автентичних пляцків, видавати щось радянське за "своє". Тим паче з конотацією імперії, яка досі проти нас воює,
– наголосив Всеволод Поліщук.

А якщо вам захотілося цього торта – то його легко можна приготувати за рецептом порталу Shuba.

Як зробити "Спартак"?

  • Час: 1 година 30 хвилин
  • Порцій: 8

Інгредієнти:
коржі:
– 400 грамів борошна пшеничного;
– 4 столові ложки какао;
– 150 грамів цукру;
– 100 грамів масла вершкового;
– 2 яйця;
– 4 столові ложки меду;
– 1 чайна ложка соди;
– 1 чайна ложка розпушувача;
крем:
– 100 грамів борошна;
– 150 грамів цукру;
– 200 грамів масла вершкового;
– 2 яйця;
– 500 грамів молока;
– 2 чайні ложки ванільного цукру.

Приготування:

  1. Просійте борошно у велику миску, додайте какао та розпушувач. Перемішайте.
  2. У каструлі змішайте мед, цукор і вершкове масло. Поставте на водяну баню й постійно помішуйте, доки маса не стане однорідною.
  3. Розбийте яйця, злегка збийте вінчиком і тонкою цівкою влийте в гарячу суміш, постійно помішуючи. Додайте соду та варіть близько 10 хвилин, не припиняючи помішувати.
  4. Зніміть каструлю з вогню та дайте масі трохи охолонути. Додайте заварну суміш у миску з борошном і какао. Добре вимішайте ложкою.
  5. Сформуйте тісто у валик і розділіть на 8 рівних частин. Накрийте харчовою плівкою та поставте в холодильник на 15 хвилин.
  6. Дістаньте одну частину, розкачайте її до товщини близько 2 міліметрів прямо на папері для випікання (борошна не підсипайте). Перекладіть на деко, наколіть виделкою в кількох місцях і випікайте при температурі 180 градусів 6 – 8 хвилин.
  7. Готовий корж одразу підріжте до потрібної форми. Повторіть процедуру з рештою тіста.
  8. У каструлі змішайте молоко, трохи збиті яйця, цукор, ванільний цукор і борошно. Ретельно розмішайте до однорідної маси.
  9. Поставте на середній вогонь і, постійно помішуючи, варіть до загустіння. Зніміть з вогню, накрийте плівкою "в контакт" і дайте повністю охолонути.
  10. Збийте вершкове масло до пухкої консистенції. По одній ложці додайте його до охолодженого крему, щоразу ретельно перемішуючи.
  11. Змастіть коржі кремом, укладаючи їх один на одного. Верх і боки також покрийте кремом. Посипте торт крихтами, що залишилися після обрізання коржів.
  12. Поставте у холодильник на ніч, щоб десерт добре просочився.

Смачного!

А до торта треба правильно зварити каву

  • Більшість людей варять каву неправильно, даючи їй повністю закипіти.

  • Насправді кипʼяток – ворог ефірних олій, які містяться у каві.