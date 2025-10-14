У торта "Спартак" немає жодного українського минулого. Ба навіть більше – його створили на честь організації, яка згодом переросла у КДБ. Про це 24 Каналу розповів дослідник української кухні Всеволод Поліщук.

Це смішна історія. Декілька кав'ярень у Львові регулярно видають рекламу про "традиційний львівський "Спартак". Цей торт виник у Радянському Союзі наприкінці 20-х – на початку 30-х років, на білоруському кондитерському заводі, – розповів дослідник.

Окрім того, в самій назві десерту ховається слід, який багатьом не сподобається.

Спартак – це назва спортивного товариства на той час наркомату внутрішніх справ, з якого виросло КДБ. Це маячня: маючи стільки автентичних пляцків, видавати щось радянське за "своє". Тим паче з конотацією імперії, яка досі проти нас воює,

– наголосив Всеволод Поліщук.

А якщо вам захотілося цього торта – то його легко можна приготувати за рецептом порталу Shuba.

Як зробити "Спартак"?

Час : 1 година 30 хвилин

: 1 година 30 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

коржі:

– 400 грамів борошна пшеничного;

– 4 столові ложки какао;

– 150 грамів цукру;

– 100 грамів масла вершкового;

– 2 яйця;

– 4 столові ложки меду;

– 1 чайна ложка соди;

– 1 чайна ложка розпушувача;

крем:

– 100 грамів борошна;

– 150 грамів цукру;

– 200 грамів масла вершкового;

– 2 яйця;

– 500 грамів молока;

– 2 чайні ложки ванільного цукру.

Приготування:

Просійте борошно у велику миску, додайте какао та розпушувач. Перемішайте. У каструлі змішайте мед, цукор і вершкове масло. Поставте на водяну баню й постійно помішуйте, доки маса не стане однорідною. Розбийте яйця, злегка збийте вінчиком і тонкою цівкою влийте в гарячу суміш, постійно помішуючи. Додайте соду та варіть близько 10 хвилин, не припиняючи помішувати. Зніміть каструлю з вогню та дайте масі трохи охолонути. Додайте заварну суміш у миску з борошном і какао. Добре вимішайте ложкою. Сформуйте тісто у валик і розділіть на 8 рівних частин. Накрийте харчовою плівкою та поставте в холодильник на 15 хвилин. Дістаньте одну частину, розкачайте її до товщини близько 2 міліметрів прямо на папері для випікання (борошна не підсипайте). Перекладіть на деко, наколіть виделкою в кількох місцях і випікайте при температурі 180 градусів 6 – 8 хвилин. Готовий корж одразу підріжте до потрібної форми. Повторіть процедуру з рештою тіста. У каструлі змішайте молоко, трохи збиті яйця, цукор, ванільний цукор і борошно. Ретельно розмішайте до однорідної маси. Поставте на середній вогонь і, постійно помішуючи, варіть до загустіння. Зніміть з вогню, накрийте плівкою "в контакт" і дайте повністю охолонути. Збийте вершкове масло до пухкої консистенції. По одній ложці додайте його до охолодженого крему, щоразу ретельно перемішуючи. Змастіть коржі кремом, укладаючи їх один на одного. Верх і боки також покрийте кремом. Посипте торт крихтами, що залишилися після обрізання коржів. Поставте у холодильник на ніч, щоб десерт добре просочився.

Смачного!

