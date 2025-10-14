У торта "Спартак" немає жодного українського минулого. Ба навіть більше – його створили на честь організації, яка згодом переросла у КДБ. Про це 24 Каналу розповів дослідник української кухні Всеволод Поліщук.
Це смішна історія. Декілька кав'ярень у Львові регулярно видають рекламу про "традиційний львівський "Спартак". Цей торт виник у Радянському Союзі наприкінці 20-х – на початку 30-х років, на білоруському кондитерському заводі, – розповів дослідник.
Окрім того, в самій назві десерту ховається слід, який багатьом не сподобається.
Спартак – це назва спортивного товариства на той час наркомату внутрішніх справ, з якого виросло КДБ. Це маячня: маючи стільки автентичних пляцків, видавати щось радянське за "своє". Тим паче з конотацією імперії, яка досі проти нас воює,
– наголосив Всеволод Поліщук.
А якщо вам захотілося цього торта – то його легко можна приготувати за рецептом порталу Shuba.
Як зробити "Спартак"?
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порцій: 8
Інгредієнти:
коржі:
– 400 грамів борошна пшеничного;
– 4 столові ложки какао;
– 150 грамів цукру;
– 100 грамів масла вершкового;
– 2 яйця;
– 4 столові ложки меду;
– 1 чайна ложка соди;
– 1 чайна ложка розпушувача;
крем:
– 100 грамів борошна;
– 150 грамів цукру;
– 200 грамів масла вершкового;
– 2 яйця;
– 500 грамів молока;
– 2 чайні ложки ванільного цукру.
Приготування:
- Просійте борошно у велику миску, додайте какао та розпушувач. Перемішайте.
- У каструлі змішайте мед, цукор і вершкове масло. Поставте на водяну баню й постійно помішуйте, доки маса не стане однорідною.
- Розбийте яйця, злегка збийте вінчиком і тонкою цівкою влийте в гарячу суміш, постійно помішуючи. Додайте соду та варіть близько 10 хвилин, не припиняючи помішувати.
- Зніміть каструлю з вогню та дайте масі трохи охолонути. Додайте заварну суміш у миску з борошном і какао. Добре вимішайте ложкою.
- Сформуйте тісто у валик і розділіть на 8 рівних частин. Накрийте харчовою плівкою та поставте в холодильник на 15 хвилин.
- Дістаньте одну частину, розкачайте її до товщини близько 2 міліметрів прямо на папері для випікання (борошна не підсипайте). Перекладіть на деко, наколіть виделкою в кількох місцях і випікайте при температурі 180 градусів 6 – 8 хвилин.
- Готовий корж одразу підріжте до потрібної форми. Повторіть процедуру з рештою тіста.
- У каструлі змішайте молоко, трохи збиті яйця, цукор, ванільний цукор і борошно. Ретельно розмішайте до однорідної маси.
- Поставте на середній вогонь і, постійно помішуючи, варіть до загустіння. Зніміть з вогню, накрийте плівкою "в контакт" і дайте повністю охолонути.
- Збийте вершкове масло до пухкої консистенції. По одній ложці додайте його до охолодженого крему, щоразу ретельно перемішуючи.
- Змастіть коржі кремом, укладаючи їх один на одного. Верх і боки також покрийте кремом. Посипте торт крихтами, що залишилися після обрізання коржів.
- Поставте у холодильник на ніч, щоб десерт добре просочився.
Смачного!
А до торта треба правильно зварити каву
Більшість людей варять каву неправильно, даючи їй повністю закипіти.
Насправді кипʼяток – ворог ефірних олій, які містяться у каві.