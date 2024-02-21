Ви псуєте страву власними руками: які часті помилки при готуванні супу допускають господині

Суп – це одна з найкращих опцій для смачного та ситного обіду. У їх приготуванні майже ніколи не виникає труднощів, однак є поширені помилки, яких бодай раз припускався кожен з нас.

Для того, аби приготувати смачний суп, потрібно знати буквально кілька секретів. Вони виглядають примітивними, однак якщо відійти від цих порад, то можна отримати прісну страву, або ще гірше – інгредієнти просто розваряться.

Цікаво Ніякого холодильника: як правильно зберігати моркву – порада від вчених

Занадто мало води

Навіть якщо ви полюбляєте густий суп – кількість рідини завжди повинна бути достатньою. Є багато способів, які дозволять згустити страву, однак якщо з самого початку додати мало води, то результат буде дуже далеким від ідеального.

Також завжди потрібно враховувати, що в процесі приготування частина рідини википає, і це краще передбачити заздалегідь, а не додавати воду, коли страва вже на плиті.

Прості страви теж мають свої секрети / Фото Pixabay

Порядок додавання інгредієнтів

Ключовий момент, який визначить фінальний результат. Дуже важливо додавати інгредієнти у правильному порядку.

Картопля, капуста та бобові варяться значно довше, аніж цибуля та морква, які можна покласти у каструлю за 15 хвилин до завершення приготування. Зазвичай у рецептах передбачений цей момент, тому треба дотримуватися вказаного порядку та часу.

Інгредієнтів не повинно бути багато

Наваристість бульйону залежить насамперед від того, як ви приготуєте свинину, курку чи інше м'ясо. Правильний підхід – зварити цілий шматок, і нарізати його на менші частини лише після того, як він повністю готовий.

Якщо вам потрібно зробити страву більш густою, на допомогу прийдуть борошно або манка. Зробити це через додавання більшої кількості інгредієнтів – це просто зробити смак страви менш яскравим та вираженим.