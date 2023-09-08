Цей смаколик є на кожній кухні: улюблена страва Єлизавети ІІ

У світі монаршої сім'ї є багато таємниць та цікавих деталей. Одними з них є те, що любила куштувати королева, котра могла дозволити собі абсолютно все.

Правлячи Великою Британією понад сімдесят років, королева Єлизавета ІІ стала символом стабільності та відданості. Навіть її смакові вподобання повністю належали британській кухні.

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Яким був монарший раціон

Королева Єлизавета II правила 70 років і сім місяців – найдовше з усіх британських монархів. Вона була відома своїм захопленням британською культурою та традиціями, включаючи кулінарію.

Шеф-кухар Даррен Макгрейді, який працював у Кенсінгтонському палаці, відкрив кілька секретів королівського меню.

Для основної страви вона любила дичину, такі як стейк по-гельськи, стейк з філе з грибним соусом з віскі, особливо якщо ми робили це з олениною. Королева любила шоколад, тому в меню ми б включили будь-що, пов’язане з шоколадом,

– розповів зірковий кухар.

Єлизавета II померла 8 вересня 2022 року в шотландському замку Балморал у віці 96 років. Спробуйте приготувати шоколад, від якого не відмовилася навіть королева.

Рецепт королівського шоколаду

Час : 10 хвилин + 2 години

: 10 хвилин + 2 години Порцій: 4

Королівський смак / Фото unsplash

– 80 грамів порошку какао 16%;– 125 грамів кокосового масла;– 50 грамів цукрової пудри;– 5 міліграмів ванільного екстракту.

Приготування:

Розтопіть кокосове масло на сковороді і дайте йому охолонути.

До нього додайте какао, цукор і ванільний екстракт.

Все ретельно перемішайте.

Помістіть масу у силіконову форму для шоколаду і поставте в морозилку на 2 години.

Смачного!

Загальновідомо, що королева Єлизавета любила ласувати варенням., головні помилки, як не потрібно варити цю консервацію.