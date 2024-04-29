Неймовірна насолода: великодні пляцки від Лілії Цвіт

29 квітня 2024, 23:55
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Джерело:

ютуб Лілії Цвіт

Великдень – це час, коли особливо приємно зібратися за святковим столом. Один з найважливіших атрибутів святкування – це, звичайно, пляцки.

Пляцки додадуть святкуванню особливого настрою. Тут ви знайдете рецепти, які підійдуть для будь-якого великоднього столу, незалежно від кулінарних уподобань і вмінь.

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Рецепт київського торта

  • Час: 6 годин
  • Порцій: 4 – 6 (1 – 1,2 кілограма)
Інгредієнти:
– 7 сирих яєчних білків;
– 250 грамів цукру;
– 150 грамів горіхів (кеш'ю та фундук);
– 50 грамів борошна;
для крему:
– 7 сирих яєчних жовтків;
– 150 мілілітрів води;
– 120 грамів цукру;
– 1 пачка ванільного цукру;
– 20 грамів какао;
– 100 грамів шоколаду;
– 400 грамів вершкового масла.

Приготування:

  1. Підготуйте круглу форму без дна діаметром 18 сантиметрів для випікання торта.
  2. Горіхи подрібніть в блендері до отримання крупної крихти та змішайте з борошном.
  3. В окремій мисці збийте білки до формування м'якої піни.
  4. Поступово додавайте цукор, продовжуючи збивати до отримання стійкої піни (близько 12 хвилин).
  5. Акуратно введіть у білкову масу горіхи з борошном.
  6. Розділіть тісто на три рівні порції. Викладіть першу частину тіста у форму, розрівняйте і зніміть форму. Повторіть цей процес для створення двох інших коржів.
  7. Випікайте коржі в духовці при 100 градусах протягом 3 – 4 годин, важливо випікати всі одночасно, щоб маса не осіла. Після випікання дайте коржам охолонути і обріжте зайве, зберігаючи крихти для декорування торта.
  8. Для крему змішайте в каструлі жовтки, звичайний та ванільний цукор, додайте воду та ретельно перемішайте.
  9. Додайте какао, знову перемішайте до однорідності.
  10. Поставте на маленький вогонь, додайте шоколад і варіть, помішуючи, до перших ознак кипіння.
  11. Зніміть з вогню і охолодіть під харчовою плівкою.
  12. М'яке масло збийте міксером, додаючи по ложці шоколадну масу.
  13. Розділіть крем на дві частини і перекладіть у кондитерський мішок. Зберіть торт, чергуючи коржі з кремом.
  14. Залишки крему використовуйте для змазування верху і боків торта.
  15. Вирівняйте поверхню шпателем та прикрасьте крихтами та горіхами.

Яблучний пляцок

  • Час: 2 години
  • Порції: 8 – 10
Інгредієнти:
– 500 грамів борошна;
– 2 чайні ложки розпушувача;
– 250 грамів масла;
– 130 грамів цукру;
– 4 сирих жовтки;
– 100 грамів сметани;
– 2 столові ложки манки;
для начинки:
– 2 кілограми яблук;
– 100 – 150 грамів цукру;
– 1 столова ложка манки;
для білкової маси:
– 4 сирих яєчних білки;
– 80 грамів цукру;
– 40 грамів крохмалю.

Приготування:

  1. Підготуйте форму для випікання.
  2. Борошно просійте, щоб уникнути утворення грудочок, і змішайте його з розпушувачем.
  3. Вершкове масло натріть на грубій тертці та змішайте з борошном. Додайте до суміші жовтки, сметану та цукор, замісіть тісто. Відкладіть третину тіста і покладіть її в морозилку.
  4. Решту тіста розкачайте у формі прямокутника на шарі пергаментного паперу, а потім разом з папером перенесіть у жароміцну форму.
  5. Посипте поверхню манкою.
  6. Яблука очистіть від шкірки та насіння, потім натріть на грубій тертці і засипте цукром, залишіть на кілька хвилин, щоб яблука відпустили сік.
  7. Відіжміть яблука, щоб видалити зайвий сік.
  8. Перекладіть яблука в глибоку миску, додайте манку і добре перемішайте.
  9. Білки збийте до м'яких піків, потім додайте цукор та крохмаль і збийте до отримання стійких піків.
  10. Викладіть яблучну масу на тісто, зверху покладіть білкову суміш. На білки натріть заморожене тісто.
  11. Розігрійте духовку до 180 градусів і випікайте пляцок протягом 50 – 60 хвилин.
  12. Після випікання накрийте пляцок рушником і дозвольте йому повністю охолонути.
  13. Перед подачею посипте торт цукровою пудрою і наріжте на порційні шматочки.

Смачного!

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська