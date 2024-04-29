Неймовірна насолода: великодні пляцки від Лілії Цвіт
29 квітня 2024, 23:55Читать новость на русском
Джерело:ютуб Лілії Цвіт
Великдень – це час, коли особливо приємно зібратися за святковим столом. Один з найважливіших атрибутів святкування – це, звичайно, пляцки.
Пляцки додадуть святкуванню особливого настрою. Тут ви знайдете рецепти, які підійдуть для будь-якого великоднього столу, незалежно від кулінарних уподобань і вмінь.
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Рецепт київського торта
- Час: 6 годин
- Порцій: 4 – 6 (1 – 1,2 кілограма)
– 7 сирих яєчних білків;
– 250 грамів цукру;
– 150 грамів горіхів (кеш'ю та фундук);
– 50 грамів борошна;
для крему:
– 7 сирих яєчних жовтків;
– 150 мілілітрів води;
– 120 грамів цукру;
– 1 пачка ванільного цукру;
– 20 грамів какао;
– 100 грамів шоколаду;
– 400 грамів вершкового масла.
Приготування:
- Підготуйте круглу форму без дна діаметром 18 сантиметрів для випікання торта.
- Горіхи подрібніть в блендері до отримання крупної крихти та змішайте з борошном.
- В окремій мисці збийте білки до формування м'якої піни.
- Поступово додавайте цукор, продовжуючи збивати до отримання стійкої піни (близько 12 хвилин).
- Акуратно введіть у білкову масу горіхи з борошном.
- Розділіть тісто на три рівні порції. Викладіть першу частину тіста у форму, розрівняйте і зніміть форму. Повторіть цей процес для створення двох інших коржів.
- Випікайте коржі в духовці при 100 градусах протягом 3 – 4 годин, важливо випікати всі одночасно, щоб маса не осіла. Після випікання дайте коржам охолонути і обріжте зайве, зберігаючи крихти для декорування торта.
- Для крему змішайте в каструлі жовтки, звичайний та ванільний цукор, додайте воду та ретельно перемішайте.
- Додайте какао, знову перемішайте до однорідності.
- Поставте на маленький вогонь, додайте шоколад і варіть, помішуючи, до перших ознак кипіння.
- Зніміть з вогню і охолодіть під харчовою плівкою.
- М'яке масло збийте міксером, додаючи по ложці шоколадну масу.
- Розділіть крем на дві частини і перекладіть у кондитерський мішок. Зберіть торт, чергуючи коржі з кремом.
- Залишки крему використовуйте для змазування верху і боків торта.
- Вирівняйте поверхню шпателем та прикрасьте крихтами та горіхами.
Яблучний пляцок
- Час: 2 години
- Порції: 8 – 10
– 500 грамів борошна;
– 2 чайні ложки розпушувача;
– 250 грамів масла;
– 130 грамів цукру;
– 4 сирих жовтки;
– 100 грамів сметани;
– 2 столові ложки манки;
для начинки:
– 2 кілограми яблук;
– 100 – 150 грамів цукру;
– 1 столова ложка манки;
для білкової маси:
– 4 сирих яєчних білки;
– 80 грамів цукру;
– 40 грамів крохмалю.
Приготування:
- Підготуйте форму для випікання.
- Борошно просійте, щоб уникнути утворення грудочок, і змішайте його з розпушувачем.
- Вершкове масло натріть на грубій тертці та змішайте з борошном. Додайте до суміші жовтки, сметану та цукор, замісіть тісто. Відкладіть третину тіста і покладіть її в морозилку.
- Решту тіста розкачайте у формі прямокутника на шарі пергаментного паперу, а потім разом з папером перенесіть у жароміцну форму.
- Посипте поверхню манкою.
- Яблука очистіть від шкірки та насіння, потім натріть на грубій тертці і засипте цукром, залишіть на кілька хвилин, щоб яблука відпустили сік.
- Відіжміть яблука, щоб видалити зайвий сік.
- Перекладіть яблука в глибоку миску, додайте манку і добре перемішайте.
- Білки збийте до м'яких піків, потім додайте цукор та крохмаль і збийте до отримання стійких піків.
- Викладіть яблучну масу на тісто, зверху покладіть білкову суміш. На білки натріть заморожене тісто.
- Розігрійте духовку до 180 градусів і випікайте пляцок протягом 50 – 60 хвилин.
- Після випікання накрийте пляцок рушником і дозвольте йому повністю охолонути.
- Перед подачею посипте торт цукровою пудрою і наріжте на порційні шматочки.
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