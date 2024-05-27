Смачніше, ніж з майонезом: як порадили маринувати м'ясо шеф-кухарі з Франції

Шашлик завжди асоціюється з відпочинком на природі та неквапливими розмовами з друзями. А для того, щоб атмосфера зустрічі була на висоті, варто потурбуватися, щоб смак м'яса викликав загальний захват.

Маринадів для шашлику існує просто безліч. Однак коли не хочеться помилитися, варто скористатися перевіреними універсальними рецептами, з якими в кожного вийде чудовий результат.

Цікаво Просто, вишукано та смачно: салат з буряка, який претендує на шедевр

Яку основу обрати

Шашлик повинен бути ніжним, і для досягнення цього ефекту є багато можливостей: мінеральна вода, кефір, йогурт, сметана, майонез, томатний сік, цитрусові соки або вино. До речі, останнє дуже активно використовують шеф-кухарі з Франції.

Також можна додати трішки кислоти, наприклад, оцет, лимонний сік або інші кислі продукти. Вони зроблять процес розм'якшення м'яса ще більш ефективним.

: на кілограм м'яса треба 1 – 2 склянки основи, 1 – 2 столові ложки олії, 1 – 2 чайні ложки солі та улюблені спеції в тій кількості, яку ви вважаєте правильною

Скільки часу треба маринувати м'ясо:

курка – 1 – 2 години;

свинина – 2 – 4 години;

телятина 4 – 6 годин;

яловичина 6 – 8 годин.

Також варто пам'ятати, що маринувати шашлик найкраще в алюмінієвому посуді, тоді про жодне окислення навіть не йтиме мова.