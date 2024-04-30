Що приготувати на великодній стіл: страви з м'яса на будь-який смак та гаманець
30 квітня 2024, 22:29Читать новость на русском
Джерело:Fajne gotowanie
Великдень – це час, коли сім'ї збираються разом, щоб насолодитися спільною трапезою. Особливе місце на великодньому столі займають м'ясні страви, які символізують завершення Великого посту.
Від класичних рецептів до сучасних інтерпретацій – м'ясні делікатеси додають особливого настрою цьому святковому дню. Ці страви стануть чудовою ідеєю для сімейного застілля.
Цікаво Пасхальний стіл, який всіх здивує креативом
Свиняча шийка, запечена шматочками з цибулею
- Час: 2 години
- Порцій: 6
– 1 кілограм свинячої шийки;
– 1 кілограм цибулі;
– 20 грамів гірчиці;
– 200 грамів томатного пюре з сіллю;
– 40 грамів меду;
– 20 мілілітрів оливкової олії;
– 10 грамів часнику.
Приготування:
- У великій мисці змішайте гірчицю з медом, оливковою олією, дрібкою солі та перцю, майораном, томатним пюре та пресованим часником.
- Свинячу шийку наріжте тонкими скибочками і виріжте жирні частини.
- Цибулю почистіть і наріжте кружальцями.
- Додайте в маринад скибочки свинячої шиї і цибулю.
- Інгредієнти ретельно перемішайте в мисці і поставте в прохолодне місце на 3 години.
- Після закінчення цього часу перемістіть вміст миски в пакет для запікання і викладіть на деко.
- Запікайте свинячу шийку в розігрітій до 180 градусів духовці близько 2 годин.
- Подавайте готове м'ясо теплим з улюбленими добавками.
Ребра у медовому маринаді
- Час: 2 години
- Порцій: 6
– 900 грамів свинячих ребер;
– 50 грамів меду;
– 20 грамів гірчиці;
– 15 грамів часнику (3 зубчики);
– 40 мілілітрів олії.
Приготування:
- Промиті ребра розріжте так, щоб вони складалися з однієї-двох кісток з м'ясом.
- Додайте в миску масло, гірчицю і мед.
- Потім додайте столову ложку солодкого перцю, столову ложку гострого перцю, чайну ложку копченої паприки, пів чайної ложки солі, свіжомеленого перцю, пів чайної ложки майорану і пів чайної ложки розмарину.
- Натріть часник на дрібній тертці. Змішайте.
- Ребра змастіть маринадом і викладіть в ємність з кришкою (також ємність можна накрити фольгою).
- Залиште їх у холодильнику принаймні на кілька годин (можна на ніч).
- Витягніть їх із холодильника, помістіть мариновані реберця в жароміцний посуд (з кришкою) і полийте маринадом, що залишився з ємності. Розігрійте духовку до 175 градусів Цельсія. Тушкуйте ребра в духовці приблизно 60 – 70 хвилин.
- Перевіряйте м’ясо, щоб воно не пересмажилося.
- Переверніть їх кілька разів.
Шинка в соусі з хрону
- Час: 2,5 години
- Порцій: 6
– 1 кілограм сирої свинячої шинки;
– 10 грамів часнику (2 зубчики);
– 500 мілілітрів овочевого бульйону;
– 20 грамів тертого хрону;
– 200 грамів вершків 18%;
– 30 грамів кропу;
– 30 мілілітрів олії.
Приготування:
- М'ясо наріжте скибочками і обережно відбийте молотком.
- Посипте його сіллю і натріть часником.
- У сковороді розігрійте олію і обсмажте м’ясо порціями з двох сторін до золотистої скоринки.
- У каструлі зваріть овочевий бульйон з додаванням запашного перцю і лаврового листа.
- У киплячий бульйон додайте обсмажене м'ясо.
- Накрийте каструлю кришкою і варіть її вміст на слабкому вогні близько 50 хвилин (перевертайте м'ясо під час приготування 2 – 3 рази).
- Через 25 хвилин варіння м’яса додайте тертий хрін.
- Готове м'ясо зніміть з вогню, додайте загартовані в киплячому бульйоні вершки і подрібнений кріп.
- Подавайте готову шинку в соусі з хрону з улюбленими добавками.