Цей спосіб приготування усе зіпсує: які страви краще не запікати у фользі

Запікання у фользі – популярний спосіб приготування смачних та соковитих страв. Однак для деяких випадків краще обрати інший шлях.

Є інгредієнти, для яких запікання у фользі не дуже пасує, розповідає Смачно 24. Такий спосіб їх приготування точно не подарує результат, якого ви прагнете.

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Картопля

Якщо мова не про вугілля, то фольга – невдале рішення для картоплі. В ній овоч стане м'яким та вологим, а це протилежне від того, за що ми так любимо картоплю.

Страви з томатами

В помідорах куди більше соку, аніж в картоплі. Окрім того, в томатах є органічні кислоти, які контактують з фольгою, тому смак страви буде зіпсований, а вашому здоров'ю буде завдано шкоди.

Страви з цитрусовими

Аналогічна причина, що й з помідорами. Кислоти будуть взаємодіяти з фольгою, тому неприємний присмак гарантовано.

Капуста

Овоч просто стушкується та перетвориться на однорідну масу. Краще розглянути інші способи її приготування.

Страви, де багато спецій

Чилі, паприка та навіть велика кількість солі можуть взаємодіяти з фольгою. Запікати такі страви потрібно у відкритому вигляді.