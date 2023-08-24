Не лише борщ і вареники: три українські страви, які популярні у світі

У 32-ий День Незалежності України, ми вирішили поділитися з вами популярними стравами української кухні, які популярні в цілому світі. Мова йде не про вареники та борщ.

24 канал дібрав три страви української кухні, які так полюбляють не тільки українці, а й за кордоном. Йдеться про сирники, котлету по-київськи та популярний сирник з родзинками та шоколадною глазур'ю.

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Рецепт домашніх сирників

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 4

– 400 грамів кисломолочного сиру;– 50 грамів пшеничного борошна;– 50 грамів цукру;– 1 яєчний жовток;– дрібка солі;– олія або вершкове масло для смаження.

Приготування:

Змішуємо сир з цукром, яєчним жовтком і дрібкою солі.

Перетираємо все столовою ложкою, додаємо просіяне борошно і перемішуємо до однорідної маси.

️Сирну масу викладаємо на поверхню присипану борошном, формуємо "ковбаску".



Сирники з родзинками / Фото Смачнота

Нарізаємо її на 12 рівних частин, кожну обвалюємо в борошні і надаємо потрібну форму сирників.

Розігрійте сковороду з олією і додаємо шматочок вершкового масла. Викладаємо сирники.

Готуємо або під кришкою на невеликому вогні до золотистої скоринки, або без кришки і відправляємо в попередньо розігріту до 180 градусів духовку на 5 хвилин.

Котлета по-київськи

Час: 60 – 80 хвилин

60 – 80 хвилин Порції: 8

– 60 – 80 грамів курячого філе;– 15 грамів вершкового масла;– 2 грами зелені;– панірувальні сухарі;– яйце для панірування;– борошно;– олія для фритюру.

Приготування:

Наріжте куряче філе тонкими пластинками, зріжте прожилки.

Посічіть кріп або іншу свою улюблену зелень ножем.

Вершкове масло наріжте й обваляйте кожен шматочок у подрібненій зелені. Відправте масло до морозилки.

Куряче м'ясо розділіть згідно з вагою, відбийте, щоб воно стало ніжнішим та тоншим.

На кожен пласт м'яса викладіть шматочок масло й сформуйте рулетики.

Сформовані котлети відправте до морозилки.

В окремій посудині змішайте два курячих яйця з двома столовими ложками води. Ретельно збийте суміш виделкою.

Заморожені котлети запаніруйте спочатку в борошні, далі в яйцях та сухарях. Повторіть процес, щоб паніровка вийшла щільнішою.

Розігрійте у глибокій сковорідці олію й обсмажте котлети у фритюрі до золотавої скоринки.

Поставте котлети до духовки, щоб вони пропеклися й усередині.

Готову котлету по-київськи подавайте до столу гарячою.

Галицький сирник з родзинками

Час: 4 години

4 години Порції: 10

– 250 грамів борошна;– 100 грамів масла;– 1 яєчний жовток;– 2/3 склянки цукру;– 3 – 4 столові ложки маку;– половина чайної ложки розпушувача.– 700 грамів кисломолочного сиру;– 120 грамів масла;– 5 яєчних жовтків;– 2 яєчні білки;– склянка цукру;– цедра апельсина або лимона;– 1 столова ложка манки;– половина склянки родзинок;– 1 пачка ванільного цукру.– 160 грамів шоколаду;– 20 грамів олії.

Приготування:

Просіяне борошно з розпушувачем викладаємо на поверхню, додаємо масло і січемо ножем до однорідності. Додаємо мак і перетертий з цукром жовток, знову січемо до однорідної дещо липкої маси.

Викладаємо на дно форми (застеленої пергаментом, змащеної маслом і посипаної панірувальними сухарями). Ставимо в розігріту духовку на 10 хвилин (160 градусів). Дістаємо і викладаємо поверх сирну масу.

Сир перетираємо блендером до однорідності, додаємо м’яке масло, частину цукру та окремо збиті жовтки з рештою цукру. Додаємо ванільний цукор, манку, цедру, та окремо збиті в тугу піну білки. Вимішуємо обережно до однорідності.



Галицький сирник / Фото Автентична Україна

Додаємо попередньо замочені родзинки, присипані борошном. Ще раз перемішуємо і викладаємо на основу.

Випікаємо при температурі 160 градусів близько 50 хвилин. Коли сирник повністю охолоне, покриваємо глазуррю і відправляємо в холодильник на ніч.

На водяній бані розтоплюємо шоколад, додаємо олію, перемішуємо і як трохи охолоне покриваємо сирник.

Щоб при нарізанні сирника шоколадна глазур не тріскалася, використовуйте гарячий ніж.

Смачного!

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