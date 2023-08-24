Не лише борщ і вареники: три українські страви, які популярні у світі
24 серпня 2023, 10:28Читать новость на русском
У 32-ий День Незалежності України, ми вирішили поділитися з вами популярними стравами української кухні, які популярні в цілому світі. Мова йде не про вареники та борщ.
24 канал дібрав три страви української кухні, які так полюбляють не тільки українці, а й за кордоном. Йдеться про сирники, котлету по-київськи та популярний сирник з родзинками та шоколадною глазур'ю.
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Рецепт домашніх сирників
- Час: 60 хвилин
- Порції: 4
– 400 грамів кисломолочного сиру;
– 50 грамів пшеничного борошна;
– 50 грамів цукру;
– 1 яєчний жовток;
– дрібка солі;
– олія або вершкове масло для смаження.
Приготування:
- Змішуємо сир з цукром, яєчним жовтком і дрібкою солі.
- Перетираємо все столовою ложкою, додаємо просіяне борошно і перемішуємо до однорідної маси.
- ️Сирну масу викладаємо на поверхню присипану борошном, формуємо "ковбаску".
Сирники з родзинками / Фото Смачнота
- Нарізаємо її на 12 рівних частин, кожну обвалюємо в борошні і надаємо потрібну форму сирників.
- Розігрійте сковороду з олією і додаємо шматочок вершкового масла. Викладаємо сирники.
- Готуємо або під кришкою на невеликому вогні до золотистої скоринки, або без кришки і відправляємо в попередньо розігріту до 180 градусів духовку на 5 хвилин.
Котлета по-київськи
- Час: 60 – 80 хвилин
- Порції: 8
– 60 – 80 грамів курячого філе;
– 15 грамів вершкового масла;
– 2 грами зелені;
– панірувальні сухарі;
– яйце для панірування;
– борошно;
– олія для фритюру.
Приготування:
- Наріжте куряче філе тонкими пластинками, зріжте прожилки.
- Посічіть кріп або іншу свою улюблену зелень ножем.
- Вершкове масло наріжте й обваляйте кожен шматочок у подрібненій зелені. Відправте масло до морозилки.
- Куряче м'ясо розділіть згідно з вагою, відбийте, щоб воно стало ніжнішим та тоншим.
- На кожен пласт м'яса викладіть шматочок масло й сформуйте рулетики.
- Сформовані котлети відправте до морозилки.
- В окремій посудині змішайте два курячих яйця з двома столовими ложками води. Ретельно збийте суміш виделкою.
- Заморожені котлети запаніруйте спочатку в борошні, далі в яйцях та сухарях. Повторіть процес, щоб паніровка вийшла щільнішою.
- Розігрійте у глибокій сковорідці олію й обсмажте котлети у фритюрі до золотавої скоринки.
- Поставте котлети до духовки, щоб вони пропеклися й усередині.
- Готову котлету по-київськи подавайте до столу гарячою.
Галицький сирник з родзинками
- Час: 4 години
- Порції: 10
– 250 грамів борошна;
– 100 грамів масла;
– 1 яєчний жовток;
– 2/3 склянки цукру;
– 3 – 4 столові ложки маку;
– половина чайної ложки розпушувача.
Для сирної маси:
– 700 грамів кисломолочного сиру;
– 120 грамів масла;
– 5 яєчних жовтків;
– 2 яєчні білки;
– склянка цукру;
– цедра апельсина або лимона;
– 1 столова ложка манки;
– половина склянки родзинок;
– 1 пачка ванільного цукру.
Для глазурі:
– 160 грамів шоколаду;
– 20 грамів олії.
Приготування:
- Просіяне борошно з розпушувачем викладаємо на поверхню, додаємо масло і січемо ножем до однорідності. Додаємо мак і перетертий з цукром жовток, знову січемо до однорідної дещо липкої маси.
- Викладаємо на дно форми (застеленої пергаментом, змащеної маслом і посипаної панірувальними сухарями). Ставимо в розігріту духовку на 10 хвилин (160 градусів). Дістаємо і викладаємо поверх сирну масу.
- Сир перетираємо блендером до однорідності, додаємо м’яке масло, частину цукру та окремо збиті жовтки з рештою цукру. Додаємо ванільний цукор, манку, цедру, та окремо збиті в тугу піну білки. Вимішуємо обережно до однорідності.
Галицький сирник / Фото Автентична Україна
- Додаємо попередньо замочені родзинки, присипані борошном. Ще раз перемішуємо і викладаємо на основу.
- Випікаємо при температурі 160 градусів близько 50 хвилин. Коли сирник повністю охолоне, покриваємо глазуррю і відправляємо в холодильник на ніч.
- На водяній бані розтоплюємо шоколад, додаємо олію, перемішуємо і як трохи охолоне покриваємо сирник.
- Щоб при нарізанні сирника шоколадна глазур не тріскалася, використовуйте гарячий ніж.
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