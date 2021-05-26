Чим Україна годує світ: які вітчизняні продукти – найпопулярніші за кордоном

Наші товари крок за кроком підкорюють світовий ринок. За підсумками 2020 року Україна встановила кілька рекордів із продажів, увійшовши до десятки найбільших країн-експортерів сільськогосподарської продукції.

На які з українських продуктів найвищий попит за кордоном і хто наші найбільші експортери аграрної продукції – читайте у статті 24 каналу.

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У 2020 році Україна отримала від експорту товарів 49,2 мільярда доларів, про що свідчить річний звіт Кабміну. Левова частка – 22,2 мільярда доларів (близько 40% надходжень) – припала на продукцію АПК та харчової промисловості. Далеко позаду залишилися металургія й машинобудування – 9,03 та 5,4 мільярда доларів відповідно.

Український аграрний експорт залишився на високому рівні – попри пандемію коронавірусу, карантинні обмеження та серйозні проблеми у світовій торгівлі загалом. Утримати позиції й навіть піднятися на кілька щаблів удалося завдяки новим ринкам збуту (зокрема, в Азії) та Угоді про асоціацію між Україною та ЄС (було знято багато обмежень).

Топ-10 країн – імпортерів товарів з України

№ Країна Сума експорту

(мільярди доларів США) 1 Китай 3,554 2 Індія 1,498 3 Нідерланди 1,422 4 Єгипет 1,367 5 Туреччина 1,069 6 Іспанія 0,980 7 Польща 0,850 8 Італія 0,584 9 Німеччина 0,581 10 Індонезія 0,566

Злет української птиці

Серед українських виробників аграрної продукції, в першу чергу, варто виділити птахівників. У 2020 році вони експортували 425 тисяч тонн продукції на 560,6 мільйона доларів. Це рекорд для нашої країни. І встановити його ми змогли в ситуації, коли до "коронавірусних" труднощів у січні та грудні минулого року додалися спалахи пташиного грипу в деяких областях, через що нашу курятину не купували Євросоюз, Сінгапур, Гонконг, Білорусь та Саудівська Аравія.

Однак за підсумками 2020 року та ж Саудівська Аравія ввезла найбільше продукції українського птахівництва. Разом із цією країною до п'ятірки найбільших імпортерів за цією позицією увійшли Нідерланди, ОАЕ, Ірак та Казахстан. Також Україна стала торік третім найбільшим постачальником м'яса птиці до ЄС, про що свідчать дані Єврокомісії.

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Лідером став агрохолдинг МХП. Торік компанія відправила у 87 країн світу 373,7 тисячі тонн продукції на 510,3 мільйона доларів, охопивши понад 87% (!) українського експорту.

До речі, МХП спеціалізується не лише на птахівництві, а й на вирощуванні зернових, а також на виробництві м'ясних та ковбасних виробів. Найвідоміші торговельні марки компанії – "Наша Ряба", "Легко!" і "Бащинський". На експорт її продукція йде під брендами Qualiko, Ukrainian chicken, Assilah та Sultanah.

Традиційні лідери



Соняшникова олія – №1 в українському експорті / Фото Pixabay

Також найвищі в Україні експортні показники серед аграрної продукції вкотре продемонстрували соняшникова олія та зернові, передусім кукурудза та пшениця.

Головні позиції в агроекспорті України 2020 року

№ Товар Сума експорту

(мільярди доларів) Частка в загальному

експорті (%) 1 Соняшникова олія 5,31 10,80 2 Кукурудза 4,88 9,92 3 Пшениця 3,59 7,31

Не змінився список лідерів у цих секторах сільського господарства. Так, найбільшими експортерами олії торік знову стали компанії "Кернел", "Кофко", "Бунге", "Альфа Трейдинг", "Каргілл" та "Оллсідс". Зерновими "засипали" світовий ринок той же "Кернел", а також "Нібулон", "АДМ Трейдинг Україна", "Луї Дрейфус" і "Кофко".

Вражає географія експортних поставок: українські компанії відправляють свою продукції у понад 80 країн світу. При цьому вони й надалі активно інвестують у нові технології, модернізують виробництво, оновлюють технічні парки, щоб, незважаючи на затяжну коронавірусну кризу, підкорювати нові експортні горизонти.



Агросектор України – стратегічна галузь / Фото Pixabay

"Нетиповий" успіх

Зауважимо ще один важливий та приємний момент: 2020 року Україна суттєво збільшила експорт незвичних для вітчизняного аграрного сектора товарів.

Топ-5 нестандартних продуктів

із великим приростом продажу на зовнішні ринки

№ Експортна позиція Збільшення експорту (тонни) (рази) 1 Ракоподібні до 770 9,6 2 Цитрусові до 736 8,6 3 Кокосова олія до 281 7,5 4 Жир великої рогатої худоби до 1600 4,6 5 Какао-порошок до 720 4,0

Експорт – лише сотні тонн. У кількісному вимірі, здається, небагато, але якщо перевести зміни у відсотки, то поступ – дуже значний. Окреслюється важлива тенденція: Україна планомірно відкриває для себе нові напрями бізнесу та ринки збуту.