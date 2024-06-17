Хто із гравців збірної обожнює абрикосовий компот: улюблені страви українських футболістів
14 червня в Німеччині стартувало Євро-2024. Перший свій матч українська національна збірна зіграє 17 червня. Щоб мати сили зіграти ідеальний матч, футболісти віддають перевагу збалансованому харчуванню та, звісно, улюбленим стравам.
Для футболіста раціон – дуже важлива річ, повідомляє Смачно 24. Для того, щоб бути у формі, мати гарне самопочуття та енергію, вони повинні слідкувати за тим, що їдять. Проте інколи так хочеться домашньої кухні з дитинства.
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Улюблена їжа футболістів української збірної
Для Андрія Ярмоленка ще з дитинства особливо смачними були страви, які готувала його бабуся. Це абрикосовий компот, щавлевий борщ і пончики з повидлом. Також Андрій Ярмоленко ніколи не відмовляється від сала з цибулею.
Олександр Зінченко віддає перевагу пасті, його улюблена – карбонара. Він готовий їсти її буквально кожен день. Роман Яремчук любить стейки та суші. Він часто згадує про ці страви як свої улюблені. Георгій Бущан є шанувальником традиційної української кухні. Він любить борщ з пампушками та вареники. Також він не проти скуштувати котлету по-київськи.
Щавлевий борщ
- Час: 2 години
- Порцій: 6
Така смакота / Фото deposit photos
– 600 грамів м'яса (на ваш смак);
– 3 літри води;
– 400 грамів картоплі;
– 1 штука моркви;
– 200 грамів щавлю;
– 1 пучок зелені кропу;
– 1 пучок зелені петрушки;
– кілька пір'їн зеленої цибулі;
– 4 штуки яєць;
– 1 штука лаврового листа;
– 5 штук перцю горошком;
– сіль, перець до смаку.
Приготування:
- Промийте м'ясо. Використовуйте те, яке вам подобається найбільше – телятина, свинина чи курятина. Залийте м'ясо 3 літрами води та варіть бульйон на невеликому вогні 1,5 години. Якщо на поверхні з'являтиметься піна – акуратно зберіть її ложкою.
- Щоб бульйон був прозорим, варіть його на слабкому вогні. Наприкінці додайте перець горошком, сіль і перець до смаку.
- Традиційно український борщ готується на м'ясному відварі. Але якщо хочете приготувати вегетаріанський варіант страви – просто відваріть овочевий бульйон.
Карбонара
- Час: 1 година
- Порцій: 4
– 250 грамів спагетті;
– 200 грамів бекону;
– 1 столова ложка оливкової олії;
– 30 грамів пармезану;
– 2 зубчики часнику;
– 3 яйця;
– чорний мелений перець, сіль до смаку.
Приготування:
- Почніть з варіння спагетті в підсоленій воді до стану al dente – для цього їх слід варити приблизно на 2 хвилини менше, ніж вказано на упаковці.
- Очистьте і розчавіть часник.
- Обсмажуйте його кілька хвилин на оливковій олії, щоб вона просочилася запахом часнику, а потім приберіть часник.
- Наріжте бекон смужками.
- Обсмажте бекон на оливковій олії після часнику до золотистої скоринки. Відокремте білки яєць від жовтків.
- Білки не знадобляться. Збийте жовтки до однорідності з меленим перцем і сіллю. Натріть пармезан на дрібній тертці та перемішайте його з жовтками. Якщо соус вийшов занадто густий, додайте трохи рідини, в якій вариться паста. Соус повинен бути по консистенції як густа сметана.
- Відкиньте спагетті на друшляк і відразу перемішайте з підсмаженим беконом і яєчно-сирним соусом.
- Рівномірно перемішайте інгредієнти та подавайте пасту одразу ж. Соус дійде до готовності від жару гарячої пасти. Іноді зверху на пасту викладають сирий жовток, щоб він обволікав спагетті.
Компот з абрикосів
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 4
– 1 кілограм абрикосів;
– 200 грамів цукру;
– 3 літри води.
Приготування:
- Абрикоси помийте, розріжте навпіл та видаліть кісточки.
- У велику каструлю налийте воду та доведіть до кипіння.
- Додайте цукор і помішуйте, поки він повністю не розчиниться.
- Додайте підготовлені абрикоси в киплячий сироп.
- Варіть на середньому вогні приблизно 15 – 20 хвилин, поки абрикоси стануть м'якими.
- Зніміть каструлю з вогню та дайте компоту настоятися до охолодження.
- Компот готовий до вживання! Ви можете подавати його як теплим, так і охолодженим.