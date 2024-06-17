Хто із гравців збірної обожнює абрикосовий компот: улюблені страви українських футболістів

17 червня 2024, 15:25
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14 червня в Німеччині стартувало Євро-2024. Перший свій матч українська національна збірна зіграє 17 червня. Щоб мати сили зіграти ідеальний матч, футболісти віддають перевагу збалансованому харчуванню та, звісно, улюбленим стравам.

Для футболіста раціон – дуже важлива річ, повідомляє Смачно 24. Для того, щоб бути у формі, мати гарне самопочуття та енергію, вони повинні слідкувати за тим, що їдять. Проте інколи так хочеться домашньої кухні з дитинства.

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Улюблена їжа футболістів української збірної

Для Андрія Ярмоленка ще з дитинства особливо смачними були страви, які готувала його бабуся. Це абрикосовий компот, щавлевий борщ і пончики з повидлом. Також Андрій Ярмоленко ніколи не відмовляється від сала з цибулею.

Олександр Зінченко віддає перевагу пасті, його улюблена – карбонара. Він готовий їсти її буквально кожен день. Роман Яремчук любить стейки та суші. Він часто згадує про ці страви як свої улюблені. Георгій Бущан є шанувальником традиційної української кухні. Він любить борщ з пампушками та вареники. Також він не проти скуштувати котлету по-київськи.

Щавлевий борщ

  • Час: 2 години
  • Порцій: 6


Така смакота / Фото deposit photos

Інгредієнти:
– 600 грамів м'яса (на ваш смак);
– 3 літри води;
– 400 грамів картоплі;
– 1 штука моркви;
– 200 грамів щавлю;
– 1 пучок зелені кропу;
– 1 пучок зелені петрушки;
– кілька пір'їн зеленої цибулі;
– 4 штуки яєць;
– 1 штука лаврового листа;
– 5 штук перцю горошком;
– сіль, перець до смаку.

Приготування:

  1. Промийте м'ясо. Використовуйте те, яке вам подобається найбільше – телятина, свинина чи курятина. Залийте м'ясо 3 літрами води та варіть бульйон на невеликому вогні 1,5 години. Якщо на поверхні з'являтиметься піна – акуратно зберіть її ложкою.
  2. Щоб бульйон був прозорим, варіть його на слабкому вогні. Наприкінці додайте перець горошком, сіль і перець до смаку.
  3. Традиційно український борщ готується на м'ясному відварі. Але якщо хочете приготувати вегетаріанський варіант страви – просто відваріть овочевий бульйон.

Карбонара

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Неймовірна страва / Фото unsplash

Інгредієнти:
– 250 грамів спагетті;
– 200 грамів бекону;
– 1 столова ложка оливкової олії;
– 30 грамів пармезану;
– 2 зубчики часнику;
– 3 яйця;
– чорний мелений перець, сіль до смаку.

Приготування:

  1. Почніть з варіння спагетті в підсоленій воді до стану al dente – для цього їх слід варити приблизно на 2 хвилини менше, ніж вказано на упаковці.
  2. Очистьте і розчавіть часник.
  3. Обсмажуйте його кілька хвилин на оливковій олії, щоб вона просочилася запахом часнику, а потім приберіть часник.
  4. Наріжте бекон смужками.
  5. Обсмажте бекон на оливковій олії після часнику до золотистої скоринки. Відокремте білки яєць від жовтків.
  6. Білки не знадобляться. Збийте жовтки до однорідності з меленим перцем і сіллю. Натріть пармезан на дрібній тертці та перемішайте його з жовтками. Якщо соус вийшов занадто густий, додайте трохи рідини, в якій вариться паста. Соус повинен бути по консистенції як густа сметана.
  7. Відкиньте спагетті на друшляк і відразу перемішайте з підсмаженим беконом і яєчно-сирним соусом.
  8. Рівномірно перемішайте інгредієнти та подавайте пасту одразу ж. Соус дійде до готовності від жару гарячої пасти. Іноді зверху на пасту викладають сирий жовток, щоб він обволікав спагетті.

Компот з абрикосів

  • Час: 35 хвилин
  • Порцій: 4

Дуже смачний напій / Фото unsplash

Інгредієнти:
– 1 кілограм абрикосів;
– 200 грамів цукру;
– 3 літри води.

Приготування:

  1. Абрикоси помийте, розріжте навпіл та видаліть кісточки.
  2. У велику каструлю налийте воду та доведіть до кипіння.
  3. Додайте цукор і помішуйте, поки він повністю не розчиниться.
  4. Додайте підготовлені абрикоси в киплячий сироп.
  5. Варіть на середньому вогні приблизно 15 – 20 хвилин, поки абрикоси стануть м'якими.
  6. Зніміть каструлю з вогню та дайте компоту настоятися до охолодження.
  7. Компот готовий до вживання! Ви можете подавати його як теплим, так і охолодженим.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська