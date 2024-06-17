Хто із гравців збірної обожнює абрикосовий компот: улюблені страви українських футболістів

14 червня в Німеччині стартувало Євро-2024. Перший свій матч українська національна збірна зіграє 17 червня. Щоб мати сили зіграти ідеальний матч, футболісти віддають перевагу збалансованому харчуванню та, звісно, улюбленим стравам.

Для футболіста раціон – дуже важлива річ, повідомляє Смачно 24. Для того, щоб бути у формі, мати гарне самопочуття та енергію, вони повинні слідкувати за тим, що їдять. Проте інколи так хочеться домашньої кухні з дитинства.

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Улюблена їжа футболістів української збірної

Для Андрія Ярмоленка ще з дитинства особливо смачними були страви, які готувала його бабуся. Це абрикосовий компот, щавлевий борщ і пончики з повидлом. Також Андрій Ярмоленко ніколи не відмовляється від сала з цибулею.

Олександр Зінченко віддає перевагу пасті, його улюблена – карбонара. Він готовий їсти її буквально кожен день. Роман Яремчук любить стейки та суші. Він часто згадує про ці страви як свої улюблені. Георгій Бущан є шанувальником традиційної української кухні. Він любить борщ з пампушками та вареники. Також він не проти скуштувати котлету по-київськи.

Щавлевий борщ

Час : 2 години

: 2 години Порцій: 6



Така смакота / Фото deposit photos

– 600 грамів м'яса (на ваш смак);– 3 літри води;– 400 грамів картоплі;– 1 штука моркви;– 200 грамів щавлю;– 1 пучок зелені кропу;– 1 пучок зелені петрушки;– кілька пір'їн зеленої цибулі;– 4 штуки яєць;– 1 штука лаврового листа;– 5 штук перцю горошком;– сіль, перець до смаку.

Приготування:

Промийте м'ясо. Використовуйте те, яке вам подобається найбільше – телятина, свинина чи курятина. Залийте м'ясо 3 літрами води та варіть бульйон на невеликому вогні 1,5 години. Якщо на поверхні з'являтиметься піна – акуратно зберіть її ложкою. Щоб бульйон був прозорим, варіть його на слабкому вогні. Наприкінці додайте перець горошком, сіль і перець до смаку. Традиційно український борщ готується на м'ясному відварі. Але якщо хочете приготувати вегетаріанський варіант страви – просто відваріть овочевий бульйон.

Карбонара

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Неймовірна страва / Фото unsplash

– 250 грамів спагетті;– 200 грамів бекону;– 1 столова ложка оливкової олії;– 30 грамів пармезану;– 2 зубчики часнику;– 3 яйця;– чорний мелений перець, сіль до смаку.

Приготування:

Почніть з варіння спагетті в підсоленій воді до стану al dente – для цього їх слід варити приблизно на 2 хвилини менше, ніж вказано на упаковці. Очистьте і розчавіть часник. Обсмажуйте його кілька хвилин на оливковій олії, щоб вона просочилася запахом часнику, а потім приберіть часник. Наріжте бекон смужками. Обсмажте бекон на оливковій олії після часнику до золотистої скоринки. Відокремте білки яєць від жовтків. Білки не знадобляться. Збийте жовтки до однорідності з меленим перцем і сіллю. Натріть пармезан на дрібній тертці та перемішайте його з жовтками. Якщо соус вийшов занадто густий, додайте трохи рідини, в якій вариться паста. Соус повинен бути по консистенції як густа сметана. Відкиньте спагетті на друшляк і відразу перемішайте з підсмаженим беконом і яєчно-сирним соусом. Рівномірно перемішайте інгредієнти та подавайте пасту одразу ж. Соус дійде до готовності від жару гарячої пасти. Іноді зверху на пасту викладають сирий жовток, щоб він обволікав спагетті.

Компот з абрикосів

Час : 35 хвилин

: 35 хвилин Порцій: 4

Дуже смачний напій / Фото unsplash

– 1 кілограм абрикосів;– 200 грамів цукру;– 3 літри води.

Приготування:

Абрикоси помийте, розріжте навпіл та видаліть кісточки. У велику каструлю налийте воду та доведіть до кипіння. Додайте цукор і помішуйте, поки він повністю не розчиниться. Додайте підготовлені абрикоси в киплячий сироп. Варіть на середньому вогні приблизно 15 – 20 хвилин, поки абрикоси стануть м'якими. Зніміть каструлю з вогню та дайте компоту настоятися до охолодження. Компот готовий до вживання! Ви можете подавати його як теплим, так і охолодженим.

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