Вийде в рази смачніше: як приготувати ідеальне тісто для вареників
12 грудня 2023, 20:06Читать новость на русском
Джерело:Beszamel
Вареники – не просто страва, це своєрідний код української нації та різдвяних свят зокрема. Неможливо собі уявити Святу вечерю без глиняної тарелі із гарячими варениками.
Традиційно вареники на свята готують зі смачних інгредієнтів, таких як картопля, тушкована капуста, гриби. Проте одним із найважливіших процесів приготування є формування ідеального тіста.
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Рецепт тіста для вареників
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
– 500 грамів борошна;
– 200 мілілітрів гарячої води;
– щіпка солі.
Приготування:
- Просійте борошно разом з сіллю та висипте його у велику миску.
- Налийте половину води.
- Енергійно замісіть тісто.
- Поступово додайте воду, що залишилася, і продовжуйте місити тісто.
- Воно повинне бути гнучке і легко зніматися з вашої руки. Вимішане тісто викладіть в миску, накрийте серветкою і поставте в тепле місце на 10 хвилин.
- Покладіть тісто на стіл і тонко розкачайте.
- Виріжте кружечки склянкою.
- На кожен кружечок викладіть порцію начинки і зліпіть вареники. Варіть порціями в підсоленій киплячій воді.
- Вийміть шумівкою. Подавайте гарячими з різними добавками в залежності від смаку начинки.