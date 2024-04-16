Вам би сподобалось: вчені з'ясували, якими на смак були вина Стародавнього Риму

Ще раніше дослідники вважали, що вино, яке вживали стародавні римляни, сучасна людина не пила б. Проте нові відкриття поставили під сумнів це твердження.

Вчені виявили, що використання глиняних посудин для ферментації вина, як це роблять зараз, допомагає створювати напої, що можуть конкурувати з вишуканими винами сучасності.

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Римські винороби постійно застосовували ці посудини, відомі як долії. Проте їхня роль у створенні високоякісних напоїв раніше залишалася непоміченою.

Яким було на смак вино Стародавнього Риму

Дослідження порівняло римські долії з грузинськими квеврі – аналогічними посудинами, які зараз використовують винороби. Аналіз показав, що обидва процеси виноробства дали схожий результат – ароматний напій з оригінальним смаком.

Відмінність глиняних посудин від металевих або бетонних, які використовують у сучасному виноробстві, полягає в їхній пористій структурі, що пропускає повітря, яке добре впливає на ферментацію.



Таке вино пили б і зараз / Фото unsplash

Окрім цього, як зазначають учені, ці посудини сприяли появі особливих флорових дріжджів, які також регулювали потрапляння повітря в сусло.

Ці дослідження відкрили нову главу в історії виноробства і підкреслили цінність порівняння стародавніх і сучасних методів виробництва вина. Подібні відкриття можуть надихнути сучасних виноробів почати використовувати старовинні методи для створення унікальних і високоякісних напоїв, зберігаючи водночас дух традиції та культури виноробства.