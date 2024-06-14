Те що треба на літо: простий рецепт безалкогольної сангрії
14 червня 2024, 06:15Читать новость на русском
Джерело:ВВС Food
Літо – це пора, коли у холодильнику завжди варто мати прохолодні напої. Тим паче якщо вам подобаються експерименти та нові смаки.
Безалкогольна сангрія – це фонтан фруктових вражень, який варто спробувати цього літа. Трішки бальзамічного оцту – і ви отримаєте нотки червоного вина, але можете абсолютно не турбуватися через сп'яніння.
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Рецепт безалкогольної сангрії
Час: 20 хвилин
Порцій: 6Інгредієнти:
– 1,5 літра лимонаду;
– 300 мілілітрів журавлинного соку;
– 300 мілілітрів апельсинового соку;
– 2 столові ложки бальзамічного оцту;
– 1 нарізаний маленький апельсин;
– 1 лимон;
– 1 нарізаний лайм;
– 5 нарізаних вздовж полуниць;
– жменя свіжої м'яти;
– кубики льоду.
Приготування:
- Налийте лимонад, журавлинний сік, апельсиновий сік і бальзамічний оцет у великий глечик і добре перемішайте.
- Додайте лід, нарізані фрукти та м'яту шарами. Перемішайте ще раз, щоб усі інгредієнти добре поєдналися.
- Подавайте у бокалах для вина або у великих келихах.
Смачного!