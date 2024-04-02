Ідеальні до святкового столу: простий і швидкий рецепт лимонних капкейків
2 квітня 2024, 10:48Читать новость на русском
Джерело:ВВС Food
Великоднє застілля – це не тільки паска та м'ясні страви. Важливо потурбуватися і про солоденьке, аби завершити частування на гарній ноті.
Лимонні капкейки ніжні та пишні, як сама весна. Їх рецепт настільки простий, що можете сміливо кликати на кухню дітей та разом готувати цей смаколик.
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Рецепт лимонних капкейків
Час: 30 хвилин
Порцій: 12 капкейків
Інгредієнти:
для капкейків:
– 200 грамів вершкового масла;
– 200 грамів цукрової пудри;
– 3 яйця;
– 200 грамів борошна з дрібкою розпушувача;
– половина лимона – цедра та сік;
– 1 столова ложка молока;
для глазурі:
– 250 грамів цукрової пудри;
– 125 грамів масла;
– сік та цедра половини лимона.
Приготування:
- Духовку розігріваємо до 180 градусів.
- Готуємо 12 форм дя кексів.
- У великій мисці збиваємо масло та цукор, поки суміш не стане блідою та пишною.
- Додаємо яйця по одному та продовжуємо збивати.
- Додаємо борошно та цедру лимона. В кінці обережно вливаємо лимонний сік та молоко.
- Розподіляємо тісто по формах та готуємо 25 хвилин.
- Готуємо глазур: пудру просіюємо у миску, додаємо масло і збиваємо до пишної маси. Додаємо цедру лимона, сік та молоко.
- Коли кексики охолонуть – прикрашаємо кремом.
Смачного!Бісквіт буде ідеальним: усе вирішить лише один інгредієнт.