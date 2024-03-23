Великдень на Галичині відзначають із розмахом. Усі родичі та друзі збираються за столом, що аж угинається під наїдками. І, звісно ж, на ньому вдосталь солодощів. Але тортів ви серед них не знайдете – тут головують пляцки та рулети.

Казковою атмосферою оповита солодка частина великоднього стола. Пляцки та рулети господині починають готувати за кілька днів до визначної дати. І їх різноманіття просто вражає! Рецепти передаються з покоління в покоління. Одним зі старовинних галицьких смаколиків є вафельний рулет.

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Рецепт вафельного рулету

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 4

– 2 пластини квадратної вафлі;– 180 грамів шоколадного крекера;– 25 грамів какао;– 350 грамів води;– 180 грамів цукру;– 50 грамів кокосової стружки;– 130 грамів молока;– 200 грамів масла;– 100 грамів цукрової пудри;– 1 пачка улюбленої галяретки (желе);– 300 грамів води. Якщо діти постійно просять солодке, щоб перекусити, а сезонні фрукти та овочі їм вже набридли, спробуйте крабові палички ТМ "Водний Світ" . Цей бренд уже добре відомий українцям та гарантує відмінний смак і високу якість своєї продукції.

Приготування:

Для початку необхідно приготувати желе. Для цього потрібно розвести його у 300 мілілітрах окропу і залити у форму для повного застигання. Коли желе застигне, готуємо шоколадну начинку. Печиво висипте і блендер і подрібніть до консистенції крихт. Доведіть до кипіння воду із цукром та всипте сюди какао. Доводимо до кипіння воду з цукром, та всипаємо какао змішане зі печивом. Масу необхідно швидко перемішати та розділити на 2 вафлі. Розмащуємо, поки маса ще гаряча, не доходячи 2 сантиметри до краю. Кокосову стружку заливайте гарячим молоком та поставте вистигати. Візьміть масло (тільки кімнатної температури) та збийте з пудрою до отримання однорідної пишної маси. Додайте сюди кокосову стружку. Коли шоколадний шар повністю охолоне, наносимо кокосовий крем, залишаючи вільними краї (близько 2 сантиметри). Галяретку розділяємо на 2 частини та розкладаємо порівну на 2 вафлі. Обережно скручуємо рулет у пергамент. Останні 2 сантиметри без крему змащуємо окропом.

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