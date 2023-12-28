Свекруха точно попросить рецепт: салат з ананасами і куркою шарами

28 грудня 2023, 15:05
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Джерело:

Pysznosci

Під час новорічного застілля завжди хочеться продемонструвати свої кулінарні вміння. Не обов'язково витрачати час на вишукані страви – шедевр можна створити навіть з простих інгредієнтів.

Ефектний салат може стати зіркою будь-якої вечірки. Завжди доречні багатошарові закуски – вони містять багато інгредієнтів, завдяки чому є доволі ситними.

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Рецепт салату з ананасами

  • Час: 45
  • Порцій: 4

Чудова закуска на новорічний стіл / Фото Pysznosci

Інгредієнти:
– 400 грамів вареної картоплі;
– 200 грамів шинки;
– половина цибулини;
– 1 яблуко;
– 3 варених яйця;
– 4 столові ложки майонезу;
– консервовані ананаси до смаку та прикраси;
соус:
– 150 грамів майонезу;
– 3 столові ложки гірчиці у зернах;
– 3 столові ложки вершків.
додатки:
– 100 грамів волоських горіхів (половинки);
– пучок шніт-цибулі.

Приготування:

  1. Картоплю, яйця та яблука натираємо.
  2. З половини інгредієнтів викладаємо перші шари.
  3. Ділимо усі інгредієнти навпіл та формуємо шари у такій послідовності: картопля, яйце, майонез, подрібнена цибуля, ананас, шинка та яблука.
  4. Готуємо соус. Ретельно перемішуємо майонез, вершки та гірчицю, приправивши сіллю та перцем, і покриваємо сформовані шари.
  5. З одного боку кладемо пучок цибулі, розкладаємо поверх салату горіхи, а майонезом формуємо "ананас".

Смачного!

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська